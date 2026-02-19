1er jour du Ramadan en Algérie : à quoi s’attendre côté météo ce jeudi 19 février ?

Ce jeudi 19 février ouvre officiellement le mois sacré de Ramadan en Algérie. Une date attendue, chargée d’émotion, de spiritualité et de retrouvailles familiales. Pour vivre pleinement cette première journée de jeûne et organiser sereinement vos déplacements, vos courses ou vos visites, mieux vaut garder un œil attentif sur les prévisions météo en Algérie.

Bonne nouvelle pour cette entame de mois sacré, le temps s’annonce globalement stable et dégagé sur l’ensemble des wilayas du nord du pays. Les modèles numériques confirment une atmosphère calme et lumineuse qui accompagnera les fidèles durant les premières heures de jeûne.

Cette stabilité devrait se maintenir jusqu’à vendredi inclus. Autrement dit, les deux premiers jours de Ramadan se dérouleront sous un ciel majoritairement clair, avec des températures relativement douces pour la saison. Des conditions idéales pour les sorties en fin de journée, les prières nocturnes et les rassemblements familiaux. Toutefois, cette accalmie ne durera pas indéfiniment.

Changement progressif dès vendredi : retour des nuages et pluies éparses

Dès la matinée de vendredi, l’ambiance météo évoluera progressivement. Le ciel se couvrira sur plusieurs régions du nord, annonçant l’arrivée d’une dépression atmosphérique à évolution rapide. Les prévisionnistes évoquent un système de faible à moyenne intensité, porteur de pluies et de vents.

Ces précipitations resteront, dans l’ensemble, éparses et localisées. Elles pourraient néanmoins perturber les déplacements, notamment en fin de journée, au moment où les familles s’activent pour préparer l’iftar. Une vigilance s’impose donc, en particulier sur les axes routiers exposés.

Vigilance jaune ce 1er jour du Ramadan : pluies et vents sous surveillance dans plusieurs wilayas

L’Office National de la Météorologie (ONM) maintient une vigilance jaune pour « pluies » dans plusieurs wilayas de l’est du pays, notamment Béjaïa, Jijel, Skikda, El Tarf, Souk Ahras et Annaba. Les habitants de ces régions devront anticiper des averses parfois soutenues, susceptibles d’entraîner des accumulations d’eau temporaires.

Par ailleurs, des vents violents persisteront ce jeudi dans de nombreuses wilayas. Alger, Souk Ahras, Tipaza, El Oued, Laghouat, Béjaïa, Touggourt, M’sila, Tébessa, Tizi-Ouzou, Chlef, Mostaganem, Annaba, Aïn Témouchent, Djelfa, Tlemcen, Skikda, El M’Ghair, Jijel, Khenchela, Biskra, El Tarf, Boumerdès, Ouled Djellal et Oran demeurent également placées sous vigilance jaune.

Ces rafales pourraient affecter la circulation, notamment sur les routes exposées et les zones côtières. Les autorités recommandent de sécuriser les objets légers et de faire preuve de prudence lors des déplacements.

Retour du beau temps dès samedi : des températures en hausse

Le week-end apportera un net changement de décor. Dès samedi, un anticyclone s’installera progressivement sur le pays, rétablissant un temps stable et largement ensoleillé. Les températures repartiront à la hausse et deviendront agréables tout au long de la semaine. Ce redoux offrira un cadre plus confortable pour les soirées ramadanesques et les activités nocturnes, qui rythment traditionnellement cette période.

En résumé, ce premier jour de Ramadan démarre sous des auspices météorologiques favorables, malgré quelques signaux de vigilance dans certaines wilayas. Une météo contrastée mais globalement clémente, qui accompagnera les Algériens dans cette entrée en mois sacré.