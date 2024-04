1er jour Aïd el-fitr 2024 : une association d’astronomie saoudienne se prononce

Le mois de ramadan touche à sa fin et les musulmans du monde entier se préparent pour célébrer la fête de l’Aïd el-fitr. Dans les pays musulmans, les dates du début et de la fin sont déterminées par une observation physique du croissant de la nouvelle lune, au cours de la 29ᵉ nuit de ce mois.

Cependant, les calculs astronomiques permettent de déterminer ces dates plusieurs semaines à l’avance. D’ailleurs, l’association astronomique de Djeddah, a publié un nouveau communiqué au sujet de la date du premier jour de la fête de l’Aïd el fitr en Arabie saoudite.

Aïd el Fitr 2024, éclipse solaire : l’association astronomique saoudienne explique

L’association astronomique de Djeddah a observé, ce dimanche 7 avril matin, le croissant lunaire de fin du mois sacré, indiquant que la lune atteindra la conjonction, à la 29ᵉ nuit du mois de ramadan, qui coïncide avec le lundi 8 avril 2024.

Le communiqué stipulant l’observation du croissant de fin du ramadan, à l’horizon de La Mecque, lors d’une dernière observation à l’œil nue, indique aussi que la lune atteindra sa conjonction, lundi 29ᵉ jour du ramadan, 8 avril 2024 à 21 h 20, en même temps qu’une éclipse, non visible en Arabie saoudite.

De son côté, Absullah Almisnid, vice-président de l’association météorologique saoudienne, a expliqué qu’une éclipse solaire se produira, lundi 8 avril, mais ne sera visible qu’en Amérique du Nord et centrale, et dans certaines régions de l’océan Atlantique et Pacifique.

Par ailleurs, ce jour-là, la lune se couchera avant le soleil, dans le monde arabe, et le croissant de Chawwal ne sera pas visible. En revanche, Almisnid explique que la conjonction sera visible à l’extrême nord de l’Europe et en Amérique du Nord et centrale, en même temps que l’éclipse solaire. Dans ce cas, la conjonction aura lieu à 21 h 23 (heure d’Arabie saoudite). Abdullah Almisnide confirme que, cette année, le mois du ramadan durera 30 jours, et la fête de l’Aïd el-fitr aura lieur le mercredi 10 avril 2024.

ظروف #هلال_شوال 1445 وكسوف الشمس 🔻يحدث كسوف للشمس يوم الاثنين 29 رمضان 1445، الموافق 8 أبريل، يشاهد فقط في أمريكا الشمالية والوسطى وأجزاء من المحيطين الأطلسي والهادئ. 🔻 وسيغرب القمر يومها قبل الشمس في العالمين العربي والإسلامي، وعليه لن يكون هناك هلال يرى يوم 29 رمضان، حيث لم… pic.twitter.com/VTMsLtnjD3 — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) April 6, 2024

