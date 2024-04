1er jour Aïd el-Fitr 2024 : une association d’astronomie algérienne fixe la date

L’Association scientifique d’astronomie El Bouzdjani a déclaré qu’il serait impossible de voir le croissant de Chawwal le lundi 8 avril prochain. Ainsi, le mardi suivant complétera les 30 jours du mois de Ramadan, et l’Aïd El Fitr sera célébré le mercredi 10 avril 2024.

Selon le président de cette même association, Djamel Fehis, l’association membre de l’Union arabe des sciences de l’espace et de l’astronomie, l’alignement astronomique entre le soleil et la lune se produira lundi prochain, 29 Ramadan, à 18h21. C’est le jour dédié à la recherche du croissant de Chawwal dans notre pays et la plupart des pays arabes et islamiques.

Impossibilité de visualiser le croissant dans diverses régions

À Médéa, Blida, et Alger, le soleil se couchera vers 19h18, alors que la lune se couchera 5 minutes plus tôt, à 19h13, rendant sa vision impossible. À La Mecque, en Arabie Saoudite, le coucher du soleil aura lieu à 18h41, tandis que la lune se couchera 12 minutes auparavant. Dans d’autres capitales arabes et islamiques, le coucher du soleil variera de 2 à 20 minutes, rendant impossible la visualisation du croissant de Chawwal, de l’Asie à l’Europe, en passant par l’Afrique et l’Amérique.

Les comités de la lune dans notre pays et la plupart des pays arabes et islamiques seront contraints de compléter le Ramadan sur 30 jours, conformément à la tradition religieuse, pour que le premier jour de Chawwal soit uniforme le mercredi 10 avril.

A LIRE AUSSI : 1er jour Aïd El-Fitr 2024 : le Centre international d’astronomie fixe la date

L ’Association scientifique d’astronomie El Bouzdjani a souligné que le comité de la lune dans notre pays est officiellement habilité à annoncer le début du mois de Chawwal, qui annonce le 1er jour de l’Aïd el-Fitr. Les données astronomiques mentionnées dans le communiqué sont fournies à titre indicatif et dans le but de promouvoir la culture scientifique parmi le public.