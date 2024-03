1er jour Aïd El-Fitr 2024 : le Centre international d’astronomie fixe la date

Le Centre International d’Astronomie a annoncé les dates probables pour l’Aïd el-Fitr 2024, marquant la fin du mois sacré du Ramadan et ce dans divers pays, basées sur l’observation du croissant lunaire.

En effet, selon le Centre, le premier jour de l’Aïd el-Fitr sera le mercredi 10 avril prochain dans la plupart des pays. Cependant, l’Inde et le Bangladesh pourraient célébrer l’Aïd el-Fitr le jeudi 11 avril 2024.

Le directeur du Centre, Mohammed Choukat Ouda, a expliqué que les pays ayant débuté le jeûne le lundi 11 mars observeront le croissant lunaire le lundi 8 avril. D’autres pays, dont la Jordanie, l’Indonésie, et la Malaisie, débutant le jeûne le mardi 12 mars, observeront le croissant le mardi 9 avril.

Pour les pays où l’observation du croissant est prévue le lundi 8 avril, le directeur a souligné l’impossibilité de le voir en raison de sa visibilité limitée avant le coucher du soleil. Ainsi, ces pays compléteront trente jours de jeûne, célébrant l’Aïd el-Fitr le mercredi 10 avril.

باعتماد رؤية الهلال: الأربعاء 10 نيسان/إبريل عيد الفطر السعيد بدأت بعض الدول شهر رمضان يوم الإثنين 11 آذار/مارس 2024م، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الإثنين 08 نيسان/إبريل، في حين بدأت دول أخرى شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش… pic.twitter.com/tuULaC78oF — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 28, 2024

Prévisions de visibilité

Dans les pays où l’observation est prévue le mardi 9 avril, l’observation du croissant sera possible, bien que difficile à l’œil nu dans certaines régions. Les télescopes faciliteront l’observation depuis l’Est et le Sud de l’Afrique, tandis qu’une visibilité relativement facile est prévue depuis l’Ouest de l’Asie et le Nord de l’Afrique.

Il est attendu que la plupart de ces pays annoncent l’observation du croissant le mardi, célébrant donc l’Aïd également le mercredi 10 avril. Cependant, l’Inde et le Bangladesh pourraient retarder leur célébration au jeudi 11 avril si le croissant n’est pas visible le mardi.

A LIRE AUSSI : Date de l’Aid El-Fitr 2024 : l’institut d’astronomie d’Egypte se prononce

Les prévisions de l’Aïd el-Fitr fournissent des indications cruciales pour les musulmans du monde entier. Ces informations permettent aux communautés de se préparer à célébrer cette occasion religieuse avec sérénité et conformément aux pratiques traditionnelles.