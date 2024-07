1er en Algérie, Mohamed Amine Mokrane livre les secrets de sa brillante réussite au BAC

Mokrane Mohammed Amin, élève du lycée Mohamed Belkbir à Hadjout, situé dans la wilaya de Tipaza, a marqué les esprits cette année en se hissant à la première place nationale avec une moyenne exceptionnelle de 19,62 au BAC dans la filière Mathématiques. Ce jeune prodige a partagé les secrets de sa réussite face caméra, dévoilant une philosophie de vie et de travail qui devrait inspirer de nombreux élèves à travers le pays.

Contrairement à ce que certains pourraient croire, Mokrane affirme qu’il n’existe pas de méthode magique pour réussir facilement. Selon lui, la réussite est une accumulation d’efforts et de sacrifices, une échelle que l’on gravit petit à petit jusqu’à atteindre le sommet. “Il faut persévérer et ne jamais laisser le manque ou la perte d’espoir prendre le dessus”, conseille-t-il avec sagesse et maturité.

Ce qui distingue Mokrane des autres, c’est sa méthode de travail. Plutôt que de se reposer sur des cours de soutien particuliers ou des vidéos explicatives sur YouTube, il a choisi de s’appuyer principalement sur les livres. “Les livres ont été mes meilleurs alliés”, explique-t-il, soulignant l’importance d’une base solide et traditionnelle dans l’apprentissage.

Mokrane a appris sa réussite exceptionnelle au BAC de la manière la plus surprenante. “C’est le ministre qui m’a appelé à 10 heures du matin pour m’annoncer la nouvelle. J’étais surpris, car bien que j’aie fait beaucoup d’efforts, je ne m’attendais pas à un tel classement. Même si mon entourage en était conscient, moi, je ne m’y attendais pas du tout”, raconte-t-il avec une modestie touchante.

