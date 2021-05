1er anniversaire de la disparition d’Idir : L’hommage de Zidane

Le premier anniversaire de la disparition de l’icône de la chanson kabyle Idir n’a pas manqué d’émouvoir des personnalités internationales du monde des arts et de la culture, mais aussi certaines figures politiques et des sportifs de renom, dans la suite des réactions en Algérie des officiels, d’hommes de lettres et de citoyens.

La légende du football français Zinédine Zidane, d’origine algérienne, n’a pas manqué l’occasion pour envoyer un message émouvant à l’occasion du 1er anniversaire de la disparition d’Idir le 2 mai 2020.

Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, Zinédine Zidane, lui a rendu un vibrant hommage, « Je voulais envoyer cette vidéo pour l’hommage qui sera rendu à Idir, dire qu’on pense fort à lui, et surtout à toute sa famille. Dire qu’il est toujours là dans nos cœurs, dans nos têtes. À jamais ».

Ath Yenni rend hommage à Idir

Un hommage est rendu à l’artiste légendaire Idir dans son village natal Ath Lahcene dans la commune d’Ath Yenni au Sud de Tizi-Ouzou à l’occasion du 1er anniversaire de sa disparition le 2 mai 2020, a-t-on appris vendredi des organisateurs.

Une statue à l’effigie de l’artiste a été inaugurée sur la place du village « pour marquer ce premier anniversaire » dira Smail Deghoul, président de l’Assemblé populaire communale (APC) d’Ath Yenni, qui souligne que « le programme de cette célébration a été réduit en raison de la crise sanitaire qui sévit ».

Une exposition permanente sur l’œuvre et la vie de l’icône de la chanson algérienne d’expression kabyle, des animations artistiques et témoignages de compagnons ainsi que des conférences d’universitaires, en soirée, sont au programme de cet hommage qui s’étale sur trois (3) jours.

Pour rappel, né en 1949 à Tizi-Ouzou, Idir, de son vrai nom, Hamid Cheriet, est décédé le 2 mai 2020, dans un hôpital parisien, à l’âge de 71 ans des suites d’une longue maladie.