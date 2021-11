1e Novembre : Benabderrahmane appelle à « une révolution économique »

À l’occasion de la commémoration du 1e Novembre 1954, date du déclenchement de la Guerre de Libération nationale du joug colonial français, de nombreux Algériens sont sortis la veille, afin de fêter cet 67e anniversaire.

Le 1er Novembre représente pour toute la population algérienne « un élément fondamental de son identité nationale, mais aussi de son histoire « .

À cet effet, de nombreux responsables ont adressé leur mot à tout le peuple algérien à l’occasion de cet événement historique qui marque l’histoire de notre pays.

Parmi lesdits responsables, figure le nom du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane en l’occurrence. En effet, et sur la marge de ce grand événement, le ministre a posté un tweet via son compte officiel, où il rend hommage aux martyrs de la Guerre de Libération nationale et appelle « à une révolution économique, afin de libérer le pays de la dépendance économique ».

Benabderrahmane : il faut libérer l’Algérie de la dépendance économique

» La commémoration du 67e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération est une étape historique à travers laquelle nos ancêtres ont fait une révolution qui a libéré le pays du colonisateur odieux « , lit-on dans la publication dudit ministre.

Dans le même post publié sur Twitter, Aïmene Benabderrahmane mis l’accent également sur la nécessité de « libérer l’Algérie de la dépendance économique ».

» Il est digne de nous, la génération de l’indépendance, de réaliser une révolution économique pour libérer notre pays de la dépendance économique et atteindre l’autosuffisance dans tous les domaines « , affirme le Premier ministre.

Il ajoute à ce propos : » nous devons travailler avec sincérité et une forte volonté pour réaliser cette ambition en concrétisation des 54 engagements du Président de la République, engagements inspirés des valeurs et principes du 1e Novembre 54 sur lesquels nous resterons ».

Par ailleurs, le même responsable conclut son tweet par : » Vive l’Algérie, libre, et chère. Gloire à nos martyrs « .