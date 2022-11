1e novembre 1954 : le Roi Charles III adresse un message à Tebboune

Le Roi du Royaume-Uni, Charles III, a présenté ses félicitations à l’occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la révolution de libération, au président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Et le message de félicitations disait qu’à l’occasion importante de votre fête nationale algérienne, le Roi Charles III a souhaité félicité le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en lui envoyant ses meilleurs vœux à tout le peuple en République Algérienne Démocratique et Populaire. En concluant qu’il espère que les deux nations continueront à travailler résolument ensemble pour relever les défis mondiaux.

Tebboune félicite le nouveau du Royaume-Uni, Charles III

Au lendemain du décès de la Reine Elizabeth II, le 10 septembre 2022, le Royaume-Uni avait proclamé Charles III Roi , et en cette occasion, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait adressé un message de félicitations au nouveau Roi.

« Votre Majesté le Roi Charles III, A l’occasion de votre accession à vos fonctions de Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, conformément à la longue tradition royale, j’ai le plaisir d’adresser à Votre Majesté, au nom du peuple et du gouvernement algérien et en mon nom personnel, mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux de santé et de bonheur. » Peut-on lire dans la première partie de la lettre de félicitations adressée par Tebboune au roi Charles III.

De plus Tebboune affirme que : » Les hautes qualités humaines et la sagesse de Votre Majesté font de vous le meilleur successeur du meilleur prédécesseur au service de votre pays ami. Je suis pleinement convaincu que la période à venir vous donnera l’occasion de prouver une fois de plus votre volonté de contribuer à l’atteinte des objectifs internationaux de paix et de sécurité et continuer sur la voie de la défense des causes justes. »

En ajoutant : « Je saisis cette bonne occasion pour saluer la qualité des relations bilatérales entre nos deux pays, et exprimer à Votre Majesté ma ferme détermination et mon souci de poursuivre la coordination, la concertation et la coopération entre nos deux pays d’une manière qui serve nos peuples et renforce le l’amitié et la coopération entre eux. En renouvelant à Votre Majesté les félicitations les plus sincères, Votre Majesté, veuillez agréer les plus hautes expressions d’affection et de considération. «