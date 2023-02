1e édition de Miss Amazigh en France : une Algérienne couronnée

En France, une algérienne a décroché le titre de Miss Amazigh France 2023. En effet, il s’agit de Lisa Kheloul qui a devancé plusieurs autres candidates issues des pays de l’Afrique du Nord. Notamment, des Tunisiennes, des Marocaines, des Libyennes. Ou encore des Mauritaniennes. En fait, il s’agit de la première édition de ce concours de beauté qui a été organisé à l’Hexagone. Cependant, cette compétition a eu de retours positifs.

D’autant plus que plusieurs candidates se sont précipitées pour participer au concours, dès son lancement. Dans ce sens, on notera que ce concours a connu la participation de 20 candidates. Il convient de préciser également que ce concours a eu lieu le 4 février 2023. Et ce, au niveau du centre George-Brassens à Vigneux-sur-Seine, en banlieue parisienne. Sachant que l’association amazigh, Azul Fellawen était à l’origine de cette idée.

Par ailleurs, les organisateurs de cet événement ont fait savoir que Miss Amazigh France n’est pas uniquement un concours de beauté. Selon eux, il s’agit d’un moyen pour valoriser et promouvoir la culture berbère.

L’Algérienne Lisa Kheloul décroche le titre

En ce qui concerne l’Algérienne Lisa Kheloul qui a remporté la couronne de Miss Amazigh France 2023, on notera que la jeune femme kabyle est agée de 27 ans. Cette dernière est originaire du village d’Ath-Aissi dans la commune de Yakouren. Selon les organisateurs du concours, plusieurs critères ont été pris en considération pour sélectionner la gagnante.

On citera notamment le critère de beauté naturelle et celui relatif au niveau intellectuel de chaque candidate. Sans oublier la bonne maîtrise de la langue kabyle qui correspond au critère le plus important. Sachant que la limite d’âge n’a pas été prise en considération pour cette première édition.