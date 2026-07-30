18,13/20 pour l’ESI, 16,33/20 pour la médecine… Découvrez les moyennes d’accès aux filières d’excellence

Le soulagement — ou la surprise — est enfin là pour les nouveaux bacheliers. Depuis ce jeudi à 11h00, la plateforme numérique d’orientation a ouvert ses portes, dévoilant le verdict tant attendu de l’affectation universitaire pour la promotion 2026.

Si plus de 81 % des candidats ont obtenu l’un de leurs trois premiers vœux, les chiffres présentés par le ministère de l’Enseignement supérieur confirment une tendance : l’accès aux filières de pointe s’est joué cette année à un niveau d’exigence particulièrement élevé.

Résultats d’orientation Bac 2026 : Quelles sont les moyennes d’accès aux grandes écoles et à la médecine ?

D’après les précisions apportées par Abdeljebbar Daoudi, conseiller du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, lors du bilan de l’orientation des bacheliers 2026, les sciences médicales maintiennent des exigences d’accès très hautes.

Le seuil s’est établi à 16,33 pour la médecine, 16,81 pour la médecine dentaire et 16,03 pour la pharmacie.

Du côté des grandes écoles d’informatique et de technologie, la barre reste également haute. L’École nationale supérieure d’informatique (ESI d’Alger) enregistre un seuil d’admission de 18,13, contre 17,23 pour l’ESI de Sidi Bel Abbès et 17,37 pour l’École supérieure des sciences et technologies de l’informatique et du numérique de Béjaïa.

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Les établissements spécialisés du pôle de Sidi Abdellah figurent parmi les plus sélectifs. L’École nationale supérieure d’intelligence artificielle demande cette année une moyenne de 18,44, suivie par l’École de cybersécurité (18,10) et celle des systèmes autonomes (18,06).

De leur côté, l’École des nano-sciences et nano-technologies et l’École de mathématiques fixent leurs accès respectivement à 17,69 et 17,43.

Pour ce qui est des Écoles nationales polytechniques, le niveau minimum requis atteint 17,63 à El Harrach (Alger), 16,49 à Oran et 16,39 à Constantine.

Orientation universitaire 2026 : Les chiffres clés du ministère et la répartition des candidats

Enfin, le représentant du ministère a présenté la répartition globale des nouveaux étudiants sur l’ensemble du réseau national.

Les universités accueillent la grande majorité de la promotion avec 328 643 orientés, suivies des Écoles supérieures des enseignants (ENS) qui reçoivent 35 119 étudiants.

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Les Écoles nationales supérieures intègrent 11 575 inscrits, les formations paramédicales 10 079, les centres universitaires 4 820, et le pôle technologique de Sidi Abdellah 1 189 étudiants.