180 000 inscrits en 7 jours : pourquoi tous les Algériens s’arrachent le programme « 7.77 »

En à peine sept jours, plus de 180 000 Algériens se sont rués sur la nouvelle plateforme « 7.77 ». De l’enfant de 7 ans qui veut coder son premier robot au senior de 77 ans souhaitant payer ses factures en ligne, ce programme gratuit de formation numérique crée un véritable raz-de-marée. Loin des formations classiques, cette initiative inédite promet de démocratiser l’intelligence artificielle et la cybersécurité depuis son salon.

Le programme national de vulgarisation de la culture numérique « 7.77 » connaît un engouement sans précédent. À peine une semaine après le lancement de sa plateforme officielle d’inscription par le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, le projet enregistre déjà plus de 180 000 demandes de formation.

Initié par le ministère de tutelle en partenariat étroit avec les opérateurs publics Algérie Télécom et Mobilis, ce programme citoyen d’envergure propose des parcours de formation adaptés à toutes les tranches d’âge, de 7 à 77 ans. L’objectif phare est de permettre à l’ensemble de la population de s’approprier les connaissances fondamentales du monde digital.

Une approche simplifiée et ouverte à tous

Dans une déclaration officielle, le ministre Sid Ali Zerrouki a précisé que ce programme interactif permettra aux citoyens de « découvrir les principes fondamentaux liés à l’utilisation sécurisée d’Internet, à la cybersécurité, à la protection contre les contenus malveillants ainsi qu’à l’usage des services numériques ».

Afin de coller aux réalités technologiques actuelles, les modules intégreront également des thématiques d’avant-garde, telles que l’intelligence artificielle, la robotique et l’usage responsable des technologies, le tout dispensé selon une approche simplifiée, pratique et accessible à tous les niveaux.

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Pour garantir un maximum de flexibilité, la plateforme offre aux inscrits la liberté de choisir leurs sujets d’intérêt ainsi que leur mode d’apprentissage, que ce soit en présentiel au niveau des différents Centres de compétences dédiés ou à distance, grâce à l’e-learning, pour apprendre depuis chez soi et à son propre rythme.

7 parcours sur mesure pour chaque génération

La force du programme « 7.77 » repose sur son architecture pédagogique découpée en sept parcours distincts, calibrés selon l’âge et les ambitions des apprenants. Le ministère a d’ores et déjà détaillé les programmes des trois premières catégories juniors, à commencer par « Les Explorateurs de la technologie » (7 à 10 ans), où les plus jeunes s’initieront au monde numérique à travers des jeux de programmation, des ateliers de robotique adaptés et une première découverte ludique de l’intelligence artificielle.

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De leur côté, « Les Pionniers de la technologie » (11 à 14 ans) se concentreront sur l’apprentissage des bases du Web, la prise en main d’outils de productivité et la programmation créative, tandis que « Les Innovateurs » (15 à 17 ans) aborderont des projets plus complexes liés au développement d’applications d’intelligence artificielle, à l’initiation pratique à la cybersécurité et au design numérique.

Les parcours destinés aux adultes et aux seniors — qui incluront notamment des formations spécifiques pour les personnes âgées sur l’utilisation fluide des smartphones et des services d’e-gouvernance (télépaiement, extraits de naissance en ligne, etc.) — feront l’objet d’un déploiement progressif tout aussi structuré.

Ce démarrage fulgurant témoigne d’une réelle volonté de la société algérienne de réussir sa transition vers un quotidien entièrement numérisé et sécurisé.

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