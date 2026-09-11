18 wilayas en alerte orange : jusqu’à 50 mm de pluies prévus samedi, voici les wilayas concernées

Le ciel algérien ne va pas laisser de répit ce week-end. L’Office national de la météorologie (ONM) vient de déclencher trois bulletins d’alerte orange, plaçant 18 wilayas sous surveillance dès samedi, avec des cumuls pouvant dépasser les 50 mm. Voici les wilayas concernées.

Ce vendredi 11 septembre, les services de Météo Algérie ont publié trois nouveaux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) de niveau 2 (vigilance orange), annonçant de fortes pluies pour la journée de samedi 12 septembre. Dans certaines wilayas des Aurès, les cumuls pourraient franchir la barre des 50 mm. L’épisode, déjà bien installé ce vendredi, devrait se prolonger au moins jusqu’au petit matin de dimanche 13 septembre.

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Alerte météo en Algérie : BMS « orange » dans ces wilayas

Les alertes émises par l’ONM se concentrent sur la moitié est du pays. Dix-huit wilayas au total figurent dans les trois BMS, avec des plages horaires et des intensités qui diffèrent d’une zone à l’autre. Les services météorologiques évoquent des quantités localement importantes.

Le premier BMS de l’ONM cible quatre wilayas : Batna, Khenchela, Tébessa et Biskra. Les prévisionnistes y attendent entre 20 et 40 mm d’eau, avec des pointes susceptibles d’atteindre, voire de dépasser ponctuellement les 50 mm. Le déclenchement est fixé à midi samedi, pour une validité qui court jusqu’à 6h00 dimanche au minimum.

Un deuxième bulletin couvre une bande de wilayas qui compte Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj et Bouira. Ici, les cumuls estimés oscillent entre 20 et 30 mm. La fenêtre de vigilance s’ouvre très tôt, à 3h00 du matin samedi, et se refermera à 23h00 le même jour.

La troisième alerte de niveau 2 concerne l’extrême Nord-Est, avec Annaba, El Tarf, Constantine, Guelma, Souk Ahras et Oum El Bouaghi. Les précipitations y atteindront entre 20 à 40 mm, entre 6h00 samedi et 6h00 dimanche.

Prévisions météo en Algérie : quelles sont les wilayas en alerte ce vendredi ?

Avant l’intensification annoncée, ce vendredi 11 septembre reste marqué par un temps instable sur une large partie du territoire. Une vigilance jaune pour pluies et orages s’étend du littoral kabyle jusqu’aux confins du Sahara, englobant aussi bien Constantine et Sétif que Ghardaïa, Adrar, Tamanrasset ou In Guezzam.

Les régions du sud du pays composent, elles, avec un autre phénomène. Les wilayas de Tindouf, Béni Abbès, Timimoun et Adrar font face à des vents soutenus générant des soulèvements de sable.

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