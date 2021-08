25 militaires morts dans les incendies de Tizi Ouzou et Béjaïa

Les feux de forets ayant frappé, lundi et mardi, les wilayas de Bejaia et Tizi Ouzou ont fait des dizaines de morts parmi les civiles et les militaires.

Dans une publication ce mardi 10 aout 2021 sur tweeter, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé la mort de 25 éléments de l’Armée Nationale Populaire (ANP).

« C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de 25 éléments de l’Armée Nationale Populaire (ANP) après avoir réussi à secourir plus de 100 citoyens des feux de forets de Béjaia et Tizi-Ouzou », a écrit le chef de l’État.

Les 25 martyrs ont été emportés par les incendies de Bejaia et Tizi Ouzou. Ils ont donné leurs vies pour sauver 110 citoyens entre hommes, femmes et enfants des flammes de ces feux de forets dont l’origine est « criminelle », selon le ministre de l’Intérieur.

Les précisions du MDN

Peu avant le tweet du président Tebboune, le ministère de la Défense nationale, a déploré la mort de dix-huit militaires. Le MDN a également annoncé avoir enregistré plusieurs blessés.

« Suite aux incendies criminels déclarés en 1ère Région Militaire, particulièrement dans la wilaya de Tizi-Ouzou, et en 5ème Région Militaire, notamment à Béjaïa, tous les moyens humains et matériels ont été déployés, dès les premières heures, avec l’intervention des sapeurs-pompiers de la protection civile et de détachements de l’Armée Nationale Populaire, particulièrement dans la localité d’Ichelladhen, entre la commune d’Ain El-Hammam et celle de LabâaNath-Irathandans la wilaya Tizi-Ouzou, ainsi qu’à Béjaia à Tala Hamdoun », lit-on dans le communiqué du MDN.

« Suite à ces interventions, nous déplorons la perte de 18 combattants, dont 1 gendarme, relevant d’un détachement du 57e Bataillon Léger d’Infanterie, stationné à Ichelladhen, et 6 brulés dont l’état est plus ou moins grave », a ajouté la même source.

« En outre, il est à déplorer 7 autres blessés, 4 brulés en état grave et quatre 4 atteints de brulures légères, relevant du 4e Bataillon d’Infanterie Autonome, stationné à Tala Hamdoun dans la wilaya de Béjaïa en cinquième Région Militaire, dont l’intervention a permis de sauver 110 citoyens entre hommes, femmes et enfants des flammes », a conclu le communiqué du MDN.