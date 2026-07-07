18 Marocains arrêtés à Oran dans un réseau de migration clandestine

La brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la sûreté de wilaya d’Oran a démantelé un réseau criminel à ramifications internationales spécialisé dans l’organisation de traversées maritimes clandestines. Au total, 23 personnes ont été appréhendées, parmi lesquelles 18 ressortissants marocains. L’information a été confirmée par un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Menée sous la supervision du parquet compétent, l’opération a permis aux enquêteurs de reconstituer avec précision le mode opératoire de cette filière : circuits de regroupement, itinéraires de déplacement, lieux d’hébergement des candidats au départ. Cinq individus, identifiés comme les cerveaux de l’organisation, ont été interpellés en priorité.

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Un appartement transformé en point de transit pour migrants clandestins

Après avoir neutralisé les cinq organisateurs, les enquêteurs ont localisé et perquisitionné un logement utilisé comme lieu d’hébergement clandestin. C’est là que les 18 ressortissants marocains ont été interpellés, attendant vraisemblablement leur tour d’embarquement vers les côtes européennes.

Ce type de structure, où un appartement ordinaire sert de sas de transit, est caractéristique des réseaux de passeurs organisés. Les migrants y sont regroupés, parfois plusieurs jours, avant d’être acheminés vers les points de départ maritimes. La découverte de ce logement a constitué un élément décisif dans le démantèlement de la filière.

La wilaya d’Oran, de par sa position géographique sur la façade méditerranéenne occidentale de l’Algérie, est régulièrement au cœur de ce type d’affaires. Un réseau similaire avait d’ailleurs été jugé au tribunal de Dar El-Beïda en février 2026, impliquant lui aussi une majorité de ressortissants marocains qui utilisaient le territoire algérien comme couloir de transit vers l’Europe.

Devises, véhicules et argent liquide : le butin saisi par les enquêteurs

Au-delà des arrestations, le bilan matériel de l’opération est révélateur de l’ampleur financière du trafic. Les enquêteurs ont récupéré 1 600 euros en devises étrangères, 240 dirhams marocains et 22 500 dinars algériens en espèces. Quatre véhicules de types variés, utilisés pour les déplacements liés au réseau, ont également été saisis.

Ces sommes, modestes en apparence, représentent en réalité une fraction des flux financiers générés par ce type d’organisation. Les passeurs perçoivent des milliers d’euros par candidat au départ, les fonds étant souvent dispersés entre plusieurs membres du réseau pour compliquer leur traçabilité.

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L’ensemble des 23 suspects a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal de Fellaoucene, juridiction compétente pour ce type d’affaires dans la région oranaise.