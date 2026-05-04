« 17 voitures récupérées »… La sûreté de Tissemsilt démantèle un gang du trafic international

Les services de la sûreté de la wilaya de Tissemsilt ont frappé un grand coup contre le crime organisé. Deux réseaux criminels spécialisés dans le vol et le trafic international de véhicules ont été démantelés lors de deux opérations distinctes, a annoncé ce lundi le bureau de communication de la sûreté de wilaya.

La première opération, menée par la brigade de lutte contre le vol de véhicules relevant de la police judiciaire, a permis de mettre fin aux agissements d’une organisation impliquée dans le trafic international de voitures.

Selon le communiqué officiel, l’enquête approfondie, supervisée par le parquet compétent, a révélé un mode opératoire basé sur la falsification des dossiers de base et l’usage de faux documents administratifs. Cette activité illégale représentait une menace directe pour l’économie nationale.

Tissemsilt : Fin de cavale pour un gang de voleurs de voitures

Cette opération s’est soldée par l’interpellation de deux individus et a permis aux enquêteurs de récupérer un total de 14 véhicules de marques et modèles variés, mettant ainsi fin à une importante activité de recel.

La seconde intervention est le fruit d’un travail de renseignement et de filatures sur le terrain ayant duré plusieurs mois.

🟢 A LIRE AUSSI : Corruption : poursuivi dans l’affaire du neveu de Bouteflika, un maire d’une APC d’Alger suspendu

Les enquêteurs ont réussi à neutraliser une cellule criminelle spécialisée dans le vol de véhicules de tourisme, dont les membres procédaient systématiquement au maquillage des documents après chaque méfait.

Démantèlement d’un réseau de trafic de véhicules à Tissemsilt : les suspects désormais entre les mains de la justice

L’intervention a abouti à l’arrestation de trois suspects et a permis de mettre la main sur trois véhicules de tourisme qui ont été récupérés par les forces de l’ordre.

Au total, ce sont cinq individus qui ont été neutralisés lors de ces deux opérations. Une fois les procédures d’enquête finalisées, l’ensemble des mis en cause a été présenté devant les autorités judiciaires compétentes pour répondre des chefs d’inculpation de vol, trafic international de véhicules, faux et usage de faux.

🟢 A LIRE AUSSI : Importation de véhicules : arnaque à la licence des moudjahidine, un homme devant la justice