165 projets AAPI en cours : les investisseurs étrangers en force !

Selon les données à jour de l’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement (AAPI). L’Algérie est le centre d’intérêt de plusieurs investisseurs étrangers. Depuis fin 2022, lors de la mise en place du système régissant l’investissement, 165 projets sont enregistrés, dont 64 IDE (Investissements Étrangers Directs).

Ces chiffres démontrent l’intérêt que portent les investisseurs internationaux à la dynamique économique algérienne. En effet, ces initiatives couvrent divers secteurs dont l’agriculture, l’industrie manufacturière et l’infrastructure.

165 projets enregistrés, dont 64 IDE !

Omar Rakkeche, le directeur de l’AAPI est intervenu hier, le mardi 27 août 2024, sur la chaîne de télévision étrangère « Asharq Bloomberg » et a fait part de son optimisme quant à l’avenir de l’investissement dans notre pays.

En effet, les 165 projets enregistrés au niveau de l’AAPI témoignent des opportunités prometteuses que l’Algérie peut offrir aux porteurs de projets nationaux et internationaux. Et ce, grâce aux ressources naturelles qu’elle renferme et à sa position stratégique en Afrique du Nord.

De plus, le gouvernement algérien a mis en place de nouvelles réformes. Cela consiste à simplifier les procédures administratives aux investisseurs étrangers souhaitant lancer des projets en Algérie.

La stratégie, mise en place par les autorités algériennes, consiste également à créer un environnement favorable aux affaires. Ainsi qu’à projeter une image moderne et dynamique en misant sur le « Country Branding ». Comme l’a avancé le spécialiste en économie Abderrahmane Hadef. « Il est important aujourd’hui de capter des investisseurs dans le cadre du commerce extérieur. L’Agence algérienne de la promotion du commerce extérieur doit être plus agressive sur le marché international en privilégiant des partenariats gagnant-gagnant. Autrement dit, l’Algérie impose à ses partenaires commerciaux à investir également dans son domaine d’activité en local ».

Une montée de nouveaux secteurs pour une économie diversifiée

Les 64 projets en cours sont proposés par des investisseurs venant des quatre coins du monde. Dont des pays du Golfe, asiatiques et européens.

Ces initiatives couvrent divers secteurs, avec des objectifs ambitieux. Parmi les industries qui attirent le plus, celle des énergies renouvelables se distingue. Avec pour objectif l’exploitation du potentiel solaire et éolien de l’Algérie.

Parmi les projets d’envergure enregistrés à l’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement, le mégaprojet « Lion », dirigée par les Malaisiens, vise à « investir dans le domaine de la métallurgie, la sidérurgie et l’aluminium, pour un montant global de huit (8) milliards de dollars, réparti sur quatre (4) phases. Le coût de la première phase d’investissement, relative à la domiciliation de l’investissement depuis la Malaisie, s’élève à 3.4 milliards de dollars ».

