16 ans de prison ferme contre le général Wassini Bouazza

L’ancien directeur général de la sécurité intérieure (DGSI), le général Wassini Bouazza vient d’être condamné à 16 ans de réclusion criminel par le tribunal militaire de Blida.

Le procès du général Bouazza s’était ouvert le 30 mars dernier au tribunal militaire de Blida. Il a comparu avec quatre de ses subordonnés, tous des officiers de l’armée.

L’ancien DGSI est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation, dont « enrichissement illicite », « trafic d’influence » et « infraction aux consignes de l’armée ».

S’agissant des quatre officiers, deux ont été condamnés à 15 ans de prison ferme. Quant aux deux autres, une peine de 14 ans de prison a été prononcé à leur encontre.

À noter que le procureur de la République près le tribunal militaire de Blida avait requis, ce jeudi matin, une condamnation de 20 ans de réclusion contre Bouazza et ses co-accusés.

L’affaire « Mihoubi » rattrape le général Bouazza

Une troisième affaire, dont le général est le principal accusé, est en cours d’instruction auprès du tribunal militaire de Blida. Elle concerne les interventions de Wassini Bouazza au profit du candidat Azzedine Mihoubi lors des élections du 12 décembre 2019.

Le général Bouazza aurait donné des instructions à plusieurs walis et responsables locaux afin de booster la candidature d’Azzedine Mihoubi.

Pour rappel, le général Bouazza a été condamné, le 23 juin 2020, à 8 ans de prison ferme pour « humiliation d’un subordonné », « détention d’une arme et de munitions de guerre », « outrage verbal à corps constitué » et « faux et usage de faux ».