Plus de 80 auteurs et éditeurs de divers horizons géographiques s’apprêtent à participer à la 15ème édition du Festival International de la Bande Dessinée d’Alger (FIBDA). Du 4 au 8 octobre prochain, cet événement exceptionnel mettra en lumière les dessinateurs et bédéistes algériens et étrangers, avec une attention particulière portée au personnage emblématique du conte algérien « M’quidech ». Salim Brahimi, commissaire du festival, a annoncé cette grande réunion artistique.

En effet, sous le thème « Édition des Jeunes », le 15e FIBDA sera rythmé par une série d’activités captivantes. Les visiteurs pourront profiter de conférences, d’ateliers, d’expositions, et de projections de films d’animation, informe Salim Brahimi, commissaire du festival.

En plus des talentueux créateurs algériens tels que Mahfoud Aider, Benyoucef Abbas Kebir, et Ahmed Haroun, l’édition de cette année accueillera des bédéistes et illustrateurs venant des États-Unis, du Japon, du Canada, d’Italie, de France, et du Congo.

Les organisateurs ont souligné que cette édition est spécialement conçue pour les jeunes, avec une multitude d’activités et d’animations destinées exclusivement aux adolescents et aux enfants. Des ateliers pédagogiques et des espaces ludiques seront proposés pour divertir cette tranche d’âge.

De plus, les visiteurs auront l’opportunité de découvrir les créations de bédéistes algériens et étrangers, explorant à la fois la bande dessinée et le manga japonais. Des expositions et des ateliers dirigés par des professionnels viendront enrichir cette expérience culturelle.

L’écrivain Yasmina Khadra, le réalisateur japonais Sunao Katabuchi… La bédéiste américaine Alitha Martinez, présents au 15e FIBDA

En outre, le programme du FIBDA prévoit également une série de conférences animées par des experts de la bande dessinée. Ces professionnels partageront leurs connaissances et leurs expériences avec le public.

L’écrivain renommé Yasmina Khadra animera une session dédiée à la passerelle entre le roman et la bande dessinée. Il présentera l’adaptation en bande dessinée de deux de ses œuvres littéraires, dont « Ce que le jour doit à la nuit ».

De plus, le scénariste et réalisateur de films d’animation japonais, Sunao Katabuchi, partagera son expertise lors d’une conférence sur le cinéma d’animation. Alors que le dessinateur canadien Frédéric Antoine offrira un aperçu de l’état de la bande dessinée dans son pays.

La bédéiste américaine Alitha Martinez, célèbre dessinatrice du super-héros « Black Panther », discutera du monde des comics.

Une exposition mettant en lumière les œuvres du regretté bédéiste algérien Nadjib Berber rendra hommage à son talent et à sa contribution à la bande dessinée.

Pour conclure, l’accès au festival est fixé à 400 DA pour les adultes et à 200 DA pour les enfants. Les étudiants de l’École supérieure des Beaux-Arts d’Alger et de ses annexes bénéficieront d’une dispense de paiement pour l’accès au festival, selon les organisateurs.