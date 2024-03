15e rencontres-Algérie à Paris: nouvelle étape pour le conseil d’affaires algéro-français

La 15e édition des Rencontres-Algérie s’ouvre aujourd’hui, se déroulant sur trois jours à Paris, Lyon et Marseille. Ce rendez-vous, sous le thème « Algérie : les nouveaux partenariats », revêt une importance capitale pour consolider les liens économiques entre la France et l’Algérie.

En effet, le Conseil du Renouveau Économique Algérien (Crea) et le Mouvement des Entreprises de France (Medef) ont conjointement lancé ce conseil de coopération. Il s’inscrit dans le cadre d’un partenariat renouvelé entre les deux nations, soulignant ainsi une volonté commune de renforcer les relations économiques bilatérales.

Dès le début de l’année, le Crea et le Medef ont tracé une feuille de route. Celle-ci comprend la mise en place de six groupes de travail sectoriels, réunissant des représentants d’entreprises des deux pays. Ces groupes se concentrent sur des opportunités de coopération dans divers domaines tels que l’industrie, l’énergie, l’agriculture, les infrastructures et le secteur financier.

De plus, la participation à la 15e édition des Rencontres-Algérie est un moment clé pour faire progresser les travaux du conseil d’affaires bilatéral. Organisé par Business France, cet événement revêt une importance particulière cette année. Il traduit la volonté des dirigeants du Crea et du Medef d’explorer de nouvelles perspectives de partenariat, favorisant ainsi les opportunités de joint-ventures et de coproduction.

Thématiques d’actualité et opportunités de marché

Outre les représentants du Crea et du Medef, de nombreux chefs d’entreprise des deux pays, ainsi que des acteurs institutionnels tels que l’ambassadeur d’Algérie en France, seront présents. Ils participeront à des échanges portant sur des thématiques d’actualité qui intéressent les opérateurs économiques des deux nations.

Au programme de cette édition, plusieurs sujets seront abordés, comme « la trajectoire économique algérienne face aux crises globales » et « le leadership des industriels de santé dans le développement en Algérie ». Ces rencontres offriront également des opportunités B2B entre les acteurs économiques des deux pays.

Business France souligne les nombreuses opportunités offertes par le marché algérien. Ces opportunités s’étendent à divers secteurs tels que l’industrie, les nouvelles technologies, l’énergie, l’environnement, la santé, l’agriculture et l’élevage.

Pour conclure, la 15e édition des Rencontres-Algérie constitue ainsi un carrefour important pour le renforcement des liens économiques entre la France et l’Algérie. Elle offre un cadre propice à l’exploration de nouvelles avenues de coopération et au développement de partenariats fructueux, bénéfiques pour les deux nations.