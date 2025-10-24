151 milliards de centimes et 800 000 comprimés saisis : les détails d’une opération inédite à Alger

Une vaste opération de la Gendarmerie nationale a permis de démanteler un important réseau transnational spécialisé dans le trafic de psychotropes et le blanchiment d’argent. Le parquet du pôle spécialisé près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a annoncé, ce jeudi 23 octobre, la saisie de plus de 805 000 comprimés de substances psychotropes et plus de 151 milliards de centimes en liquide.

Selon le communiqué du parquet, l’enquête préliminaire a été menée par la section de recherche et d’investigation de la Gendarmerie nationale de Chéraga, à Alger. Elle a conduit au démantèlement d’un réseau criminel transnational composé de douze individus activant dans l’importation, la détention et la commercialisation de psychotropes.

Lors des perquisitions, les forces de l’ordre ont saisi 809 850 comprimés de Prégabaline, 90 comprimés de Ketel, quatre véhicules de tourisme, ainsi qu’une somme astronomique estimée à 1,518 milliard de dinars algériens, soit 151,8 milliards de centimes.

Sept arrestations et cinq suspects en fuite

L’opération a abouti à l’arrestation de sept suspects, identifiés comme Benaicha Abdallah (45 ans), Boussif Mohamed (36 ans), Ouadi Mohamed (41 ans), Beldjilali Fethi (35 ans), Kaidoud Mohamed (30 ans), Laskri Abdelkader (33 ans) et Zadmi Sahraoui Abu Dher (39 ans).

Les cinq autres membres du réseau ont été identifiés et restent activement recherchés par les autorités.

Présentés ce jeudi devant le parquet du pôle spécialisé de Sidi M’hamed, les mis en cause ont été inculpés pour plusieurs chefs d’accusation particulièrement graves. Ils sont poursuivis pour importation, transport et détention illicite de substances psychotropes en vue de leur vente dans le cadre d’un groupe criminel organisé, ainsi que pour contrebande mettant en péril la sécurité et la santé publics. Ils font également face à des accusations de blanchiment d’argent lié à une activité criminelle. À l’issue de leur audition, le parquet a ordonné leur placement sous mandat de dépôt.

Contexte contemporain du trafic de psychotropes

Cette affaire intervient dans un contexte de multiplication des saisies de psychotropes et d’argent liquide liés au trafic de drogue. Fin août déjà, les services de sécurité avaient intercepté à Mostaganem un fourgon transportant plus de 150 milliards de centimes, révélant l’ampleur du blanchiment d’argent en Algérie.

Les autorités réitèrent leur engagement à poursuivre sans relâche la lutte contre le trafic de stupéfiants, un fléau qui menace la sécurité publique et la santé des citoyens.

