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Alicante : 1 500 chardonnerets entassés dans une voiture, un trafic vers l’Algérie démantelé

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Rima Aissanou
2 min de lecture
Alicante : 1 500 chardonnerets entassés dans une voiture, un trafic vers l’Algérie démantelé
À Alicante, la Garde civile espagnole a intercepté une voiture qui s’apprêtait à embarquer pour Oran avec 1 500 chardonnerets entassés dans 30 boîtes, sans eau ni nourriture. 90 oiseaux ont été retrouvés morts.
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La Garde civile espagnole a intercepté un automobiliste de 57 ans qui tentait d’embarquer vers l’Algérie avec 1 500 chardonnerets élégants entassés dans son véhicule. Répartis dans 30 boîtes de fortune sans eau ni nourriture, puis dissimulés sous des vêtements et des sacs, les passereaux ont survécu à un véritable calvaire.

Au port d’Alicante, la Garde civile a mis au jour un vaste trafic d’animaux lors du contrôle d’un véhicule en partance pour Oran. 1 500 chardonnerets élégants étaient entassés à bord dans d’étroites boîtes, dissimulées à la hâte sous des piles de vêtements et des sacs. Les agents ont intercepté la cargaison illégale in extremis, juste avant son embarquement sur le ferry à destination de l’Algérie.

L’intervention a eu lieu dans la zone d’embarquement du ferry reliant Alicante à l’Algérie. Intrigués par l’attitude suspecte d’un automobiliste, les agents de l’Unité d’analyse et d’enquête fiscale et frontalière (UDAIFF) ont décidé de soumettre son véhicule à une fouille approfondie.

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Cinquante oiseaux dans chaque petite boîte

En inspectant le véhicule, la Garde civile a mis la main sur 30 minuscules caisses (42 × 24 cm) cachées sous des vêtements et des sacs. À l’intérieur, une cinquantaine d’oiseaux s’entassaient par boîte, sans espace pour bouger, privé d’eau et de nourriture. Une condition critique à l’approche d’une traversée de plus de huit heures vers Oran.

Aucun des chardonnerets ne portait de bague et le conducteur a été incapable de justifier leur origine légale. Face à la détresse visible des animaux, la Garde civile a orchestré leur transfert en urgence vers le centre de soins pour faune sauvage de Santa Faz, à Alicante, pour un examen vétérinaire complet.

Le bilan fait état de 90 oiseaux morts et 90 autres blessés. Rétablis grâce aux soins prodigués, les 1 320 chardonnerets survivants ont pu être relâchés dans leur milieu naturel.

Le chauffeur poursuivi pour quatre chefs d’accusation

Le suspect, un homme de 57 ans, fait face à quatre chefs d’accusation : contrebande, atteinte à la faune, maltraitance animale et rébellion. Libéré sous caution après son audition, il reste poursuivi par le tribunal d’instruction de permanence d’Alicante. La Garde civile poursuit ses investigations et n’exclut pas de nouvelles poursuites.

Protégé par la réglementation sur la faune sauvage, le chardonneret élégant (Carduelis carduelis) fait l’objet de restrictions strictes quant à sa capture, sa détention, son transport et sa vente. Faute de bagues et de documents officiels, l’origine légale des 1 500 oiseaux n’a pu être justifiée.

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Rima Aissanou

Rima Aissanou - Journaliste – Diaspora, tourisme et voyages

Rima Aissanou est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les thématiques liées à la diaspora algérienne, au tourisme et aux voyages.

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