« 15 milliards de dollars » : Un bond inédit des échanges commerciaux entre l’Algérie et la Chine en 2025

Les relations économiques entre Alger et Pékin franchissent un nouveau palier symbolique. Lors d’une conférence organisée ce jeudi dans la capitale, intitulée « Écrire un nouveau chapitre de développement et de prospérité », les responsables des deux pays ont révélé que les échanges commerciaux ont atteint le chiffre record de 15 milliards de dollars en 2025, enregistrant une croissance fulgurante de 20 % par rapport à l’année précédente.

Intervenant devant un parterre de parlementaires et de personnalités scientifiques, le vice-ministre chinois des Relations extérieures au sein du Parti communiste chinois (PCC), Jin Xin, a souligné que ce « bond qualitatif » n’est pas le fruit du hasard.

Il s’inscrit dans la continuité de la feuille de route tracée par les présidents Abdelmadjid Tebboune et Xi Jinping en 2022.

🟢 A LIRE AUSSI : Visa Schengen pour la Belgique : services consulaires saturés en Algérie, délais fortement rallongés

« Les deux nations ont bâti leur relation, depuis plus de 60 ans, sur des bases d’intérêt commun, du respect mutuel et du refus des ingérences étrangères », a rappelé Jin Xin, rendant hommage au soutien historique de la Chine à la lutte de libération algérienne.

Partenariat Algérie-Chine : Vers une coopération stratégique et multisectorielle

Au-delà des chiffres, la visite de la délégation chinoise vise à diversifier les axes de coopération. Plusieurs secteurs clés ont été identifiés pour les années à venir :

Nouvelles technologies et numérisation.

et numérisation. Agriculture moderne pour renforcer la sécurité alimentaire.

moderne pour renforcer la sécurité alimentaire. Industrie et Culture, à travers l’Initiative pour la civilisation mondiale (ICM).

L’ambassadeur de Chine à Alger, Dong Guangli, a insisté sur l’idée d’un « apprentissage mutuel » entre deux peuples qu’il qualifie de « travailleurs, sages, courageux, fiers et souverains ». Cette vision commune se traduit par une volonté de bâtir un modèle de coopération « gagnant-gagnant », loin des modèles de croissance conflictuels.

🟢 A LIRE AUSSI : Alger accueille le 1er colloque international sur le dialogue des civilisations Chine et pays arabo-africains

Le représentant chinois a également salué le rôle central de l’Algérie sur les scènes africaine et méditerranéenne. En partageant une philosophie de non-alignement et une tendance multilatérale, Alger et Pékin entendent peser davantage dans l’instauration d’un ordre mondial plus juste.

De son côté, Smaïl Debeche, président de l’Association d’amitié algéro-chinoise, a conclu en affirmant que la sagesse diplomatique des deux pays est aujourd’hui une force stabilisatrice capable de répondre aux défis globaux actuels.