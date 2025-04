14 mois après son départ, Belmadi attaqué à nouveau par Hafid Derradji

Entre Hafid Derradji et Djamel Belmadi, la relation est devenue tendue depuis l’élimination de l’équipe d’Algérie de la Coupe du Monde-2022 face au Cameroun. L’ex-sélectionneur national a quitté son poste depuis 14 mois déjà, mais le commentateur de beIN Sports s’en est pris indirectement à lui dans un récent article.

Hafid Derradji a rédigé un long article dans le média « Al-Arabi », consacré pour l’équipe d’Algérie. Il n’a pas tari d’éloges sur le sélectionneur national Valdimir Petkovic. En parallèle, il s’en est pris d’une manière indirecte à son prédécesseur Djamel Belmadi.

D’abord, il a indiqué que Mohamed Amoura a prouvé qu’il « n’est plus un joker ou un joueur d’une heure ». Une réponse indirecte à Belmadi qui avait déclaré lors de la CAN-2021 qu’il faut « laisser Amoura grandir ». Mais il faut savoir aussi qu’Amoura du FC Lugano n’est pas celui du Wolfsburg. En effet, son niveau a connu une marge de progression impressionnante ces trois dernières années, notamment depuis qu’il évolue en championnat allemand.

Dans son article, Derradji a également mentionné que Petkovic « travaille dans le silence », sans faire « autant de bruit sur le terrain ou lors des conférences de presse ». Encore une fois, il a fait allusion à l’ex-driver des Verts, réputé pour ses altercations avec les médias et son « arrogance » sur le terrain. On cite, entre autres, son accrochage avec le latéral gauche tunisien Abdi lors du match amical Algérie-Tunisie (0-0), disputé en juin 2023 à Annaba.

Derradji a déja assuré qu’il n’a aucun problème avec Belmadi

Invité pour une émission diffusée sur une chaine de télévision privée le mois de janvier dernier, Hafid Derradji a assuré qu’il n’a aucun problème avec Belmadi. « Ce n’était pas une relation intime, mais je dis une bonne relation. On était en contacts permanents. Je l’avais toujours soutenu et encouragé lorsqu’il était à la tête de l’équipe d’Algérie. C’était une relation professionnelle plus qu’amicale », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « Actuellement, notre relation n’était pas comme avant. C’est tout à fait normal car il n’est plus sélectionneur national ».

Dans ce même contexte, le commentateur algérien sportif a dit qu’il était parmi les premiers à avoir réclamé le départ de l’ex-sélectionneur nationale juste après la grande désillusion face au Cameroun, un certain 29 mars 2022.

« Aucun sélectionneur national n’a eu autant de soutien de la part des supporters algériens comme Djamel Belmadi. Comme je l’ai toujours dit, si j’étais à sa place, j’aurais quitté l’équipe d’Algérie juste après l’élimination face au Cameroun […] Après, j’avais rédigé un article où j’avais dit que « tu dois être Djamel Belmadi » pour rester après cette grande désillusion », a-t-il rappelé.