14 milliards de centimes saisis à Alger : un réseau de blanchiment démantelé

Les services de sécurité de la capitale viennent de frapper un grand coup contre la criminalité financière organisée. La Première Circonscription de la Police Judiciaire de la Sûreté de la Wilaya d’Alger a réussi à démanteler un important réseau criminel spécialisé dans le blanchiment d’argent et la fraude fiscale.

L’opération a abouti à l’arrestation de quatre suspects et à la saisie d’une somme colossale : 14 milliards et 275 millions de centimes algériens. C’est ce qu’a révélé la Sûreté Nationale dans un communiqué percutant.

Coup de Filet à Alger : Plus de 14 Mds de centimes saisis, un réseau de blanchiment décapité

L’action policière, menée sous la supervision directe du Parquet territorialement compétent, a été déclenchée après l’exploitation d’informations précises concernant les agissements illicites de ce réseau.

Les enquêtes menées avec diligence par le service concerné ont permis l’identification et l’interpellation successives des quatre membres de l’organisation. L’étendue de leurs activités a été mise en lumière par la saisie de l’impressionnante somme.

🟢 À LIRE AUSSI : PDG limogé, activité à l’arrêt… Le plus grand complexe sidérurgique d’Algérie dans la tourmente

Outre le montant en espèces, la police a également confisqué deux véhicules qui étaient manifestement utilisés par les malfaiteurs pour le transport de ces fonds illicites. Ces véhicules servaient de supports logistiques à leurs opérations de blanchiment.

Une avancée majeure dans la lutte contre la criminalité financière à Alger

Le démantèlement de ce réseau marque une étape significative dans la lutte contre la criminalité financière à Alger. Les quatre suspects ont été formellement présentés devant le Procureur de la République près le tribunal de Sidi Ahmed, conformément à un dossier de procédure pénale. Ils devront désormais répondre de leurs actes devant la justice.

🟢 À LIRE AUSSI : Scène d’horreur à Alger : un homme raconte comment il s’est fait amputer la main

Cette opération s’inscrit dans un contexte plus large de lutte contre le blanchiment d’argent à l’échelle nationale. Il convient de rappeler qu’en août 2025, une autre affaire d’envergure avait éclaté à Mostaganem, où une enquête pilotée par le parquet du Pôle pénal économique et financier avait permis la saisie de plus de 124 milliards de centimes, en plus de devises étrangères et 14 véhicules, ainsi que l’arrestation de neuf suspects, dont des fonctionnaires et des opérateurs économiques.

Deux autres membres du réseau restent toujours en fuite. Ce coup de filet illustre la coordination accrue des autorités dans la lutte contre la criminalité financière organisée.