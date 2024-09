14 ans de silence brisé… Des chirurgiens algériens réalisent une prouesse médicale inédite à Oran

Oran, le 13 septembre 2024 – Un jeune homme, victime d’un accident de la route il y a 14 ans et privé de l’usage de sa bouche depuis lors, a retrouvé le sourire. Cette prouesse médicale a été réalisée à l’hôpital d’Oran, où une équipe pluridisciplinaire a mené à bien une série d’interventions chirurgicales complexes.

Le service de chirurgie maxillo-faciale et de reconstruction de la face de l’Établissement Hospitalier Universitaire d’Oran, 1ᵉʳ Novembre, a marqué un tournant dans la prise en charge des patients souffrant de troubles de l’ouverture buccale.

🟢 À LIRE AUSSI : Une 1re au CHU de Tizi-Ouzou : un patient retrouve la vue grâce à un traitement innovant

Durant une semaine, huit opérations délicates ont été effectuées, nécessitant des techniques de ventilation mécanique difficiles, notamment l’intubation nasotrachéale par fibroscopie. Cette technique de pointe est réservée aux cas les plus complexes, où l’ouverture buccale est fortement limitée, voire impossible, en raison de tumeurs, d’infections sévères, de traumatismes ou de malformations congénitales.

Exploit médical historique à Oran : Des chirurgiens algériens réalisent une prouesse médicale inédite

Cette série d’interventions a été rendue possible grâce à la collaboration étroite entre le service de chirurgie maxillo-faciale, dirigé par le professeur Haïrech Karim, et le service d’anesthésie-réanimation chirurgicale, dirigé par le professeur Mazour Fatima. Le Dr Cheraït, spécialiste en réanimation chirurgicale à l’hôpital de Laghouat et expert en intubation difficile, a également apporté son expertise, offrant ainsi une opportunité unique de partage de connaissances et d’enrichissement mutuel.

Le cas le plus emblématique concerne un jeune homme qui a vécu 14 années sans pouvoir ouvrir la bouche. Sa vie a été bouleversée par un accident de la route qui l’a privé de la possibilité de s’alimenter et de communiquer normalement.

🟢 À LIRE AUSSI : Hôpital Qatari en Algérie : les travaux de l’établissement ultramoderne lancés

Grâce à cette intervention chirurgicale, il a retrouvé une qualité de vie qu’il croyait perdue. Les autres patients, âgés entre 3 à 48 ans et originaires de différentes wilayas du pays, ont également bénéficié de cette collaboration médicale.

Malgré les contraintes auxquelles ils sont confrontés, ces médecins algériens ont fait preuve d’un courage et d’une détermination exemplaires, accomplissant des prouesses médicales qui témoignent de leur talent exceptionnel et de leur dévouement envers leurs patients.

D’ailleurs, ces prouesses viennent s’ajouter à une longue liste de succès réalisés par les chirurgiens algériens. On se souvient par exemple du cas d’un jeune homme de 38 ans à Tizi-Ouzou qui a retrouvé la vue grâce à une intervention d’urgence pour une occlusion artérielle, une première en Algérie.

🟢 À LIRE AUSSI : Le ministère de santé répond aux besoins urgents de Béjaïa avec un nouvel hôpital

Cette réussite, tout comme celle réalisée à Oran, témoigne de l’expertise croissante des équipes médicales algériennes et de leur capacité à relever des défis complexes, offrant ainsi des soins de haute qualité aux patients.

Nous sommes fiers de ces médecins qui, malgré les défis, ont réussi à mettre en œuvre des techniques chirurgicales complexes, démontrant ainsi leur excellence, leur courage, leur détermination et leur compassion.

Bravo à toute l’équipe pour ce succès remarquable !