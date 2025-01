13ème édition du salon de l’emploi Emploitic Connect : Plus de 2500 offres d’emploi proposées

Ce samedi, le Palais des Expositions d’Alger a accueilli la 13ᵉ édition du salon de l’emploi « Emploitic Connect ». Cet événement rassemble plus de 100 entreprises des secteurs public et privé, ainsi que des multinationales, offrant ainsi 2 500 opportunités d’emploi dans divers domaines.

Organisé par l’agence « Emploitic » sur deux jours, ce salon se déroule sous le parrainage de trois ministères : le ministère de l’Économie de la connaissance, des start-ups et des micro-entreprises, le ministère de la Poste et des Télécommunications, ainsi que le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels.

Parmi les participants figurent des entreprises opérant dans des secteurs variés tels que les banques, les assurances, l’industrie, la pharmacie, les services, le transport et la logistique.

Cet éventail de domaines fait de ce salon une plateforme idéale pour connecter les chercheurs d’emploi et les employeurs.

Des outils et des innovations pour l’emploi

Le salon ne se limite pas à offrir des opportunités professionnelles. Il propose également des recommandations et des explications sur les meilleures pratiques pour postuler pour des postes.

Par ailleurs, des start-ups, des écoles de formation et des clubs scientifiques présentent les dernières avancées dans le domaine de l’emploi.

Une des innovations marquantes de cette édition est l’introduction d’une plateforme, développée par une start-up, qui utilise l’intelligence artificielle pour organiser des concours et des entretiens d’embauche.

Cet outil permet d’évaluer les candidats de manière objective, optimisant ainsi les processus de recrutement des entreprises.

Un succès marqué par un large engouement

Depuis les premières heures de l’ouverture, le salon a attiré un grand nombre de visiteurs, allant des jeunes diplômés en quête d’un premier emploi aux professionnels expérimentés souhaitant redéfinir leur carrière.

Des ateliers et des séances d’orientation animés par des spécialistes de l’emploi et des ressources humaines sont également proposés.

Ces sessions visent à accompagner les participants en leur fournissant des conseils personnalisés pour améliorer leurs chances sur le marché du travail.

Le salon s’est clôturé ce dimanche à 17 h. Les jeunes et les professionnels intéressés se sont inscrits et ont participé via le lien suivant : connect.emploitic.com.

Avec des offres d’emploi diversifiées et des innovations technologiques au service de l’emploi, « Emploitic Connect » s’affirme comme un rendez-vous incontournable pour relancer la dynamique du marché du travail en Algérie.