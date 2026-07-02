« 135 cas d’intoxication à la pastèque à Batna » : la wilaya publie un communiqué officiel

La wilaya de Batna a publié un démenti catégorique après que des publications alarmistes ont inondé les réseaux sociaux, faisant état d’une vague massive d’intoxications alimentaires à la pastèque. Selon ces contenus viraux, 135 personnes auraient été touchées, certaines dans un état critique. La réalité, selon les autorités locales, est tout autre : aucun cas n’a été enregistré.

Le communiqué officiel est sans ambiguïté. « Ces allégations sont totalement infondées et aucun cas d’intoxication de ce type n’a été répertorié », affirment les services de la wilaya. Une mise au point ferme, rendue nécessaire par l’ampleur de la propagation de ces fausses informations sur plusieurs pages Facebook.

La mécanique d’une rumeur sanitaire virale

Les fausses alertes sanitaires suivent souvent le même schéma. Un chiffre précis, une formulation anxiogène, des détails dramatiques sur l’état des victimes : tous ces ingrédients confèrent à la publication une apparence de crédibilité.

À Batna, les pages concernées ont évoqué des patients en état critique, un bilan qui aurait dépassé les 135 cas, et une cause clairement désignée : la pastèque.

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Ce type de contenu se propage d’autant plus vite qu’il touche à la santé publique et à un produit de consommation courante, particulièrement populaire en pleine saison estivale. La désinformation exploite précisément cette sensibilité collective pour maximiser son impact émotionnel avant toute vérification.

La wilaya de Batna appelle à ne consulter que les sources officielles

Face à l’emballement numérique, les autorités de Batna ont choisi la transparence immédiate. Leur communiqué ne se contente pas de réfuter les chiffres avancés : il formule un appel direct aux citoyens.

« Les services de la wilaya invitent instamment à puiser leurs informations uniquement auprès des sources officielles et fiables, et à s’abstenir de relayer des nouvelles mensongères », précise le document.

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Cet appel à la vigilance numérique prend tout son sens dans un contexte où les alertes sanitaires non vérifiées peuvent générer des comportements de panique injustifiés.

Éviter la consommation d’un fruit sain, saturer les urgences pour des symptômes inexistants, ou alimenter une psychose collective : les conséquences d’une rumeur mal gérée sont rarement anodines.

La pastèque, un fruit sous surveillance sanitaire réelle

Si l’alerte de Batna s’avère infondée, la question de la sécurité alimentaire autour de la pastèque n’est pas pour autant fictive. En juin dernier, plusieurs wilayas du pays avaient pris des mesures concrètes en interdisant la vente de pastèques découpées exposées à l’air libre.

De Bouira à Alger, en passant par Tiaret et El Menéa, les directions du commerce avaient multiplié les communiqués pour alerter sur les risques liés à la chair exposée sous des températures avoisinant les 40°C.

La chair du fruit, riche en eau et en sucre, constitue un milieu particulièrement favorable à la prolifération bactérienne dès lors que la chaîne du froid est rompue. Ce risque réel, documenté et pris en charge par les autorités compétentes, contraste avec les allégations non étayées qui ont circulé sur les réseaux sociaux concernant Batna.