130 km à pied, sans eau ni argent à Paris : Daoud Baraka repousse ses limites à 72 ans

Daoud Baraka, célèbre pour son passage dans l’émission « J’irai dormir chez vous » (édition Algérie) et sa phrase culte « un peu de gazouz, un peu de limonade« , se lance dans un nouveau défi. Ce lundi 20 octobre à Paris, il prévoit de marcher 130 kilomètres (soit 200 000 pas) sans eau, sans nourriture, ni argent.

C’est le coach sportif YaniSport qui est à l’origine de ce défi, une surprise qu’il a révélée à Daoud Baraka. Âgé de 72 ans, ce dernier n’était pas au courant de ce challenge avant son arrivée en France.

« Ça fait 14 ans que je vis des aventures, mais celle-ci a une saveur particulière, elle est différente, innovante, car c’est important pour moi de faire autre chose que ce que j’ai déjà fait. J’espère qu’elle vous parlera autant qu’à moi, qu’à l’humain incroyable que j’accompagne, j’espère que vous serez au rendez-vous« , a déclaré le coach sportif sur ses réseaux sociaux.

Traverser Paris à pied, sans ressources, à 72 ans

Le coach YaniSport a fait de Daoud Baraka son nouvel aventurier et révèle sur les réseaux sociaux les détails de cette aventure. En connaissance de son hospitalité lors d’un précédent voyage en Algérie, YaniSport lui a préparé une aventure sur mesure, mais cette fois-ci à Paris.

À 72 ans, Daoud Baraka s’apprête à marcher plus d’un semi-marathon par jour, pendant six jours et cinq nuits, pour parcourir 130 kilomètres (plus de 200 000 pas). Le départ a été donné ce lundi 20 octobre à 10h devant l’Arc de Triomphe.

L’épreuve est extrême : le duo partira sans eau, sans nourriture, sans argent et sans faire d’auto-stop. Ils traverseront Paris en comptant seulement sur la générosité des Parisiens pour se ravitailler et se loger.

Cette aventure se veut sportive, humaine et intergénérationnelle. YaniSport qui sera le guide, coach et soutien de Daoud, souhaite inspirer la pratique sportive et rassembler les gens. Le public est d’ailleurs invité à rejoindre cette marche.

Grâce à internet et une limonade, la vie de Daoud a changé

En 2023, lors du passage d’Antoine de Maximy en Algérie pour son émission « J’irai dormir chez vous« , Daoud l’a accueilli en Kabylie et a lancé une phrase devenue instantanément culte : « Ah non, un peu de gazouz, un peu de limonade« .

Cet extrait a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, le transformant en mème et propulsant Daoud Baraka sous les feux de la rampe malgré lui. Aujourd’hui, sous le pseudonyme @gazouzetlimonade sur Instagram et TikTok, il partage avec ses abonnés les coulisses d’une vie radicalement transformée.

Finies les journées tranquilles à Alger : il est désormais une personnalité publique, constamment sollicité par ses admirateurs dans la rue pour une photo ou pour échanger un mot, souvent accompagné d’un clin d’œil à sa célèbre boisson.

