126e vendredi : nouvelle marche du Hirak à Tizi Ouzou

Malgré la forte chaleur, et le risque lié à l’épidémie de Covid-19, des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de Tizi Ouzou pour manifester leur opposition au régime. C’est le 126e vendredi consécutif de mobilisation du mouvement de protestation populaire «Hirak ».

Le Hirak continue de se mobiliser à Tizi Ouzou, la wilaya a abrité une nouvelle marche populaire, pour marquer le 126ᵉ vendredi du Hirak.

Des centaines de manifestants, voire des milliers, ont battu le pavé dans la wilaya de Tizi Ouzou, des foules nombreuses, compactes, ont composé des vagues humaines qui ont déferlé sur le centre-ville et les Places Publiques les plus névralgiques de la wilaya.

On ne va pas s’arrêter

Les manifestants, un peu moins nombreux que les derniers vendredis, ont défilé en petits groupes aux boulevards du centre-ville, d’autres groupes, brandissant l’emblème national et amazigh, ont scandé « Maranach habssine », (On ne va pas s’arrêter) quand d’autres, brandissant des pancartes portants des messages claires et précis.

Les protestataires ont réitéré leur détermination à poursuivre « le hirak » jusqu »à satisfaction de leurs revendications, rejetant de tout dialogue avec le système actuel et exigeant la libération des détenus d’opinions.

Comme à chaque marche, les marcheurs ont ainsi scandé, à gorge déployée, les multiples slogans de ce mouvement populaire. «Madania Matchi Askaria !» (Etat civil et non militaire), «Tebboune Mezouar, Jabouh Al 3asker …».

Les manifestants ont à nouveau brandi une banderole dans laquelle on peut lire » Ni islamique, ni laïque, il y a un peuple opprimé par la mafia », ou encore « L’Algérie de Djaout vaincra ».