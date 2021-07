126e vendredi du Hirak : Forte mobilisation à Béjaïa

Les marches hebdomadaires du mouvement de contestation Hirak se poursuivent à Béjaïa, les températures caniculaires et la situation sanitaire ne semblent pas arrêter la détermination des Hirakistes à poursuivre leur combat jusqu’à la satisfaction de leurs revendications.

La manifestation a drainé, comme à l’accoutumée, des dizaines de milliers de Hirakistes de la wilaya de Béjaia, qui ont battu le pavé des artères principales de la ville, et ont repris avec la même ferveur les chants et les slogans habituels du Hirak, pour marquer ce 126e vendredi du Hirak.

Ainsi, et malgré une chaleur torride et suffocante et des restrictions imposées par la pandémie du Coronavirus, les citoyens, pour la plupart munis de pancartes se sont rués, dès la matinée, vers les principales artères de la wilaya de Béjaia où ils se sont regroupés.

Les béjaouis déterminés

Brandissant des banderoles et pancartes en guise de soutien aux détenus d’opinions, les manifestants plus déterminés que jamais ont maintenu leur trajectoire en scandant leurs revendications immuables. Les foules, dont les rangs grossissaient tout le long des parcours empruntés, entonnent aussi des slogans hostiles au pouvoir en place.

“Assa, azekka, el-Hirak yella,yella” (Aujourd’hui et demain, le mouvement populaire existera), “Aneddu alama yeghli udabu” (Nous marcherons jusqu’à la chute du régime) ont scandé également les manifestants, appelant à la poursuite du combat et à la libération de toutes les personnes arrêtées en raison de leurs opinions.