125e vendredi du Hirak : les Béjaouis battent le pavé

Une foule importante s’est rassemblée, ce vendredi 9 juillet , dans la capitale des hamadites à l’occasion du 125ᵉ vendredi de manifestation populaire Hirak.

En ce 125ᵉ vendredi depuis le début du Hirak, les manifestants de la wilaya de Béjaia ont une nouvelle fois tenu à revendiquer le changement du système, l’instauration d’un état de droit et de démocratie, le droit de manifester et la libération des détenus d’opinions.

Plusieurs centaines de manifestants défilent en ce moment dans les rues dans le cadre du 125ᵉ vendredi du hirak pour dénoncer la recrudescence de la répression contre ce mouvement de protestation populaire pacifique.

Dans un climat et une ambiance plutôt calme, les gens ont commencé à affluer dès la veille, après la prière de vendredi, la foule a commencé à grossir, et pour le moment la manifestation se déroule dans de bonnes conditions et l’organisation est parfaite.

Les béjaouis déterminés

Dans un contexte particulier marqué par un acharnement des services de sécurité contre le mouvement pacifique Hirak, les manifestants ont réitéré leur détermination à poursuivre leur combat pacifique jusqu’a la satisfaction de leurs revendications.

Comme à chaque manifestation du Hirak, les manifestants réclament également « un État civil », « la liberté de la justice », « la liberté d’expression et de presse » et la libération des détenus d’opinion qui n’ont pas encore bénéficié de la grâce présidentielle décrétée par le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune.