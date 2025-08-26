124 milliards de centimes et un million d’euros saisis au port de Mostaganem

Les services de sécurité ont réalisé un important coup de filet à Mostaganem, permettant de mettre au jour un vaste réseau criminel spécialisé dans le blanchiment d’argent et impliquant aussi bien des opérateurs économiques que des fonctionnaires publics.

Selon un communiqué du parquet près du pôle national économique et financier, l’affaire a éclaté le 12 août dernier lorsque la police de Mostaganem a reçu une alerte concernant un véhicule de type Master transportant des objets suspects. Lors de l’inspection, les forces de l’ordre ont découvert plusieurs valises, sacs et colis remplis de fortes sommes d’argent en dinars et en devises étrangères.

Mostaganem : démantèlement d’un vaste réseau de blanchiment d’argent, neuf arrestations et deux suspects en fuite

Face à l’ampleur de la découverte, les autorités ont confié l’enquête à la section régionale de lutte contre le crime organisé d’Oran, sous la supervision du parquet économique et financier national. Les investigations ont rapidement révélé l’existence d’un groupe criminel organisé, opérant à grande échelle dans le blanchiment d’argent et utilisant différents moyens pour dissimuler ses activités.

La saisie opérée est d’une ampleur exceptionnelle. Les autorités ont mis la main sur :

1 239 841 500 dinars (soit environ 124 milliards de centimes),

(soit environ 124 milliards de centimes), 1 084 775 euros ,

, 94 400 dollars américains ,

, 4 300 riyals saoudiens ,

, 500 dirhams émiratis ,

, 200 francs suisses.

En plus de ces montants colossaux, les authorités ont saisi14 véhicules de tourisme.

Un butin colossal intercepté

L’enquête a conduit à l’arrestation de neuf personnes : quatre fonctionnaires publics et cinq opérateurs économiques. Leur identité n’a pas été révélée, conformément aux règles de confidentialité en vigueur, mais leur implication présumée dans ce réseau criminel laisse penser à des complicités à différents niveaux administratifs et économiques. Deux autres suspects sont toujours activement recherchés.

La justice a poursuivi, le 26 août, les mis en cause pour plusieurs infractions graves, dont le blanchiment d’argent en bande organisée, l’abus de fonction ainsi que l’acceptation et l’octroi d’avantages indus. Le juge d’instruction a ordonné leur placement en détention provisoire, le temps de poursuivre les investigations.

Cette affaire illustre l’ampleur de la lutte menée par les autorités contre la criminalité financière et le blanchiment d’argent, considérés comme des menaces majeures pour l’économie nationale. Le parquet a souligné sa détermination à poursuivre ce type de dossiers avec la plus grande rigueur, afin de mettre fin aux pratiques illégales qui fragilisent les institutions et encouragent l’économie parallèle.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour identifier d’éventuelles ramifications du réseau et déterminer l’origine exacte des sommes colossales saisies.