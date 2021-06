122e vendredi du Hirak : les Béjaouis au rendez-vous

La colère ne se dissipe pas dans la wilaya de Béjaia. Plusieurs milliers de manifestants du Hirak ont défilé aujourd’hui dans le cadre du 122e vendredi du hirak pour dénoncer la recrudescence de la répression contre ce mouvement de protestation populaire, et réclamer un changement en Algérie

La manifestation a drainé, comme à l’accoutumée, des dizaines de milliers de Hirakistes de la wilaya de Béjaia, qui ont battu le pavé des artères principales de la ville, et ont repris avec la même ferveur les chants et les slogans habituels du Hirak.

Méme détermination

“Djazaïr hourra démocratia” (Algérie libre et démocratique), “Dawla madania, machi âaskaria” (État civil et non militaire), “Système dégage”, “Presse libre et justice indépendante”, “Libérez les détenus politiques et d’opinion”…, scandaient-ils tout au long de l’itinéraire habituel.

“Assa, azekka, el-Hirak yella,yella” (Aujourd’hui et demain, le mouvement populaire existera), “Aneddu alama yeghli udabu” (Nous marcherons jusqu’à la chute du régime) ont scandé également les manifestants, appelant à la poursuite du combat et à la libération de toutes les personnes arrêtées en raison de leurs opinions.