Algérie – Zimbabwe : chaines qui diffusent le match 12 novembre 2020 à 20:00

L’équipe nationale d’Algérie jouera contre le Zimbabwe au stade du 5 juillet le 12 novembre 2020 à 20:00. Ce match de l’équipe nationale sera diffusé sur plusieurs chaines, comptant pour la 3e journée des Qualifications pour la CAN 2022 au Cameroun.

le match Algérie – Zimbabwe sera diffusé en direct sur les chaînes suivantes. Regarder le rencontre Algérie – Zimbabwe et les autres matches de la 3e journée des éliminatoires à la CAN 2021 sur Bein sport.

Mercredi 11 novembre

À 17 heures, en direct sur beIN 1 : Sénégal – Guinée-Bissau

Jeudi 12 novembre

Cameroun – Mozambique à 17 heures, en direct sur beIN 1

Algérie – Zimbabwe à 20 heures, en direct sur beIN 1

Côte d’Ivoire – Madagascar à 20 heures, en direct sur beIN 4 max

Vendredi 13 novembre

Maroc – République centrafricaine à 20 heures, en direct sur beIN 2

Tunisie – Tanzanie à 20 heures, en direct sur beIN 4 max

Mali – Namibie à 20 heures, en direct sur beIN 6 max

Samedi 14 novembre

Égypte – Togo à 20 heures, en direct sur beIN 2

Algérie – Zimbabwe: Djamel Benlamri finalement disponible

Djamel Benlamri, qui s’est légèrement blessé à la cheville, pourra participer à la rencontre de l’Equipe Nationale d’Algérie contre le Zimbabwe. c’est une bonne nouvelle pour l’entraîneur national Djamel Belmadi qui a déjà perdu deux joueurs Youcef Atal et Mohamed Fares à cause des blessures et coronavirus.

Rédaction d’Algerie360