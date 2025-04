121 kilos de cocaïne interceptés à Ghardaïa : les douanes déjouent un trafic massif

Les agents de la douane algérienne ont frappé un grand coup dans la lutte contre le narcotrafic à grande échelle. Ils ont mis en échec une tentative de contrebande portant sur une quantité considérable de cocaïne, estimée à 121,40 kilogrammes, dans la wilaya de Ghardaïa. Les agents de la brigade mobile, relevant de l’inspection des sections douanières de Ghardaïa, ont mené cette opération en étroite coordination avec les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Berriane.

Les deux services ont effectué un coup de filet lors d’un barrage mixte qu’ils avaient érigé. À cette occasion, les agents ont découvert la drogue soigneusement dissimulée dans le coffre arrière d’un véhicule léger. Grâce à une intervention rapide et professionnelle, les forces engagées ont arrêté le conducteur du véhicule suspect et ont immédiatement saisi la voiture utilisée dans cette opération criminelle. Les autorités judiciaires compétentes ont ensuite reçu le mis en cause.

Bilan opérationnel de l’Armée nationale populaire : une présence sécuritaire renforcée sur tous les fronts

ans son dernier bilan couvrant la période du 27 mars au 1er avril 2025 l’Armée nationale populaire a communiqué les résultats de ses opérations de sécurisation du territoire national confirmant ainsi sa disponibilité permanente à lutter contre le terrorisme le narcotrafic et la criminalité organisée

Dans le domaine de la lutte antiterroriste un ex-terroriste du nom de Hadj Osmane Goumar s’est rendu aux autorités militaires à In Guezzam dans la 6e région militaire il était en possession d’un pistolet mitrailleur de type kalachnikov ainsi que d’une quantité de munitions dans le même temps cinq éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à travers différentes wilayas du pays

S’agissant du trafic de drogue les forces combinées de l’ANP en coordination avec divers services de sécurité ont arrêté vingt-trois narcotrafiquants et mis en échec plusieurs tentatives d’introduction de six quintaux et quatre-vingts kilogrammes de kif traité provenant des frontières ouest avec le Maroc elles ont également saisi 4,513 kilogrammes de cocaïne et près de 215 000 comprimés psychotropes

Contrebande, orpaillage illégal et immigration clandestine : un front sécuritaire toujours actif

La lutte contre la contrebande et l’orpaillage illicite demeure une priorité majeure dans les régions du Sud. À Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, Adrar et Illizi, les détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) ont arrêté 136 individus et saisi 26 véhicules, 148 groupes électrogènes, 54 marteaux-piqueurs, deux détecteurs de métaux ainsi que d’importantes quantités de matériel destiné à l’exploitation illégale de l’or.

Dans le même contexte, les forces ont arrêté six autres personnes. Elles ont également saisi quatre armes à feu, dont un pistolet automatique et trois fusils de chasse, plus de 67 000 litres de carburants, 28 quintaux de tabac et 2,5 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation.

Enfin, les garde-côtes ont empêché plusieurs tentatives de traversée clandestine en mer. Ils ont intercepté 78 candidats à l’émigration illégale à bord d’embarcations artisanales. Par ailleurs, les forces de sécurité ont arrêté 145 immigrants clandestins de différentes nationalités à travers le territoire national.

Ces opérations continues témoignent de l’efficacité du dispositif sécuritaire algérien et de l’engagement des autorités à défendre l’intégrité du territoire national face aux multiples formes de menaces transfrontalières