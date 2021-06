Hirak : Béjaïa au rendez-vous du 121e vendredi

Dans le cadre du 121e vendredi du Hirak populaire, des foules ont envahi les rues et altères principales et ont participé au Hirak, dans la wilaya de Béjaïa.

Près de l’esplanade de la Maison de la culture, lieu du rendez-vous hebdomadaire des marcheurs les manifestants plus déterminés que jamais ont entamé la marche du 121éme vendredi du Hirak populaire.

Les manifestants ont scandé des slogans dénonçant la répression policière qui s’abat sur les hirakistes dans la capitale ainsi que dans les autres régions du pays et qui a contraint les Algériens à reculer quelquefois sans pour autant abandonner les idéaux et les objectifs tracés par ce mouvement, et ce, tout en préservant le caractère pacifique des manifestations.

Le rejet des élections réaffirmé

Les protestataires ont réaffirmé leur rejet des prochaines élections législatives, prévues demain le 12 juin. «Ulac lvot ulac !» (Pas de vote) est l’un des slogans les plus répandus durant toute la manifestation du hirak.

Les hirakistes ayant pris part à la 121ᵉ marche de ce vendredi ont réitéré une nouvelle fois les revendications portées depuis février 2019 dont le changement du système politique, instauration d’un état de droit, respect des libertés individuelles et collectives ainsi que la libération des détenus d’opinions.