120 M d’euros investis : Henkel Algérie fait entrer son usine de Réghaïa dans l’ère de l’industrie 5.0

Henkel Algérie change clairement de dimension. Le groupe industriel a investi 120 millions d’euros dans son complexe de Réghaïa, transformant son usine en un site ultramoderne, fortement digitalisé et résolument ancré dans le tissu industriel national. Résultat de cette avancée, une performance industrielle en nette hausse, une sécurité exemplaire et un modèle qui coche toutes les cases de l’usine du futur.

Implanté sur 17 hectares dans la zone industrielle de Réghaïa, le site emploie 214 collaborateurs et fonctionne en trois équipes continues, sans interruption, à plein régime, 24 h/24. L’usine est spécialisée dans la fabrication de détergents liquides, tandis que le site de Chelghoum Laïd est dédié aux détergents en poudre. Mais au-delà des volumes, c’est surtout le saut technologique qui retient l’attention.

« Nous avons un siège et deux usines. Celle de Réghaïa est stratégique pour Henkel Algérie », explique Fouad Hachani, Plant Director et membre de l’Executive Board de Henkel Algérie.

Usine Henkel Algérie, 98 % d’automatisation et une digitalisation quasi totale

L’usine affiche aujourd’hui 98 % d’automatisation, un niveau rare à l’échelle nationale. La digitalisation a permis une hausse de 40 % de la production tout en réduisant les pertes de 30 %. Un double gain, à savoir une efficacité opérationnelle et une optimisation des ressources.

Fait notable à préciser, 70 % des applications digitales utilisées sur le site ont été développées localement, par des compétences algériennes. Un choix assumé qui s’inscrit dans la stratégie de valorisation des talents nationaux. « Notre site est 100 % algérien dans son ADN. Cela permet aux jeunes talents de prendre des responsabilités et d’évoluer », souligne Fouad Hachani.

De l’industrie 4.0 à l’industrie 5.0 : l’humain au cœur du système

Chez Henkel Algérie, la digitalisation ne rime pas avec déshumanisation. L’usine affirme avoir achevé la transition vers l’industrie 4.0 et prépare déjà le terrain de l’industrie 5.0, où la technologie assiste l’humain au lieu de le remplacer.

Capteurs intelligents, Internet des objets (IoT), intelligence artificielle, jumeau numérique (Digital Twin), réalité virtuelle et augmentée, constituant un écosystème technologique complet. À titre d’exemple, 86 capteurs surveillent en temps réel les moteurs et équipements, permettant de prédire les pannes jusqu’à trois semaines à l’avance.

Les opérateurs, eux, bénéficient de 80 heures de formation par an, notamment via une Virtual Academy, où la réalité virtuelle permet de se former sans exposer les employés aux risques industriels.

Le site affiche un indicateur rare dans l’industrie lourde : aucun accident enregistré depuis 2014. Une performance rendue possible par des investissements constants, des procédures strictes et un vaste plan de sécurité à l’horizon 2028, intégrant progressivement des solutions basées sur l’intelligence artificielle. La sécurité est également digitalisée, avec des systèmes de surveillance et de prévention intégrés directement aux lignes de production.

Qualité sous contrôle, du premier ingrédient au packaging final

À Réghaïa, rien n’est laissé au hasard. Des laboratoires internes et des équipements de contrôle en ligne assurent un suivi rigoureux de la qualité, depuis la réception des matières premières jusqu’au produit fini. Les échantillons sont prélevés à intervalles réguliers, toutes les 30 minutes à deux heures, et analysés minutieusement. Même le packaging fait l’objet de contrôles automatisés grâce à des caméras intelligentes capables de détecter des défauts invisibles à l’œil humain.

Henkel Algérie revendique une algérianité assumée de ses produits. 70 % des matières premières sont sourcées localement, tandis que le packaging est 100 % algérien et entièrement recyclable. Les bouteilles sont produites sur site ou avec des partenaires intégrés directement dans l’usine, dans une logique « wall-to-wall ».

L’entreprise s’appuie également sur des partenaires spécialisés pour le recyclage et mène des programmes de sensibilisation dans les écoles, afin d’ancrer les bons réflexes de tri dès le plus jeune âge.

Un modèle de performance énergétique à l’échelle mondiale

Dernier point, et non des moindres, le site de Réghaïa figure parmi les usines Henkel les moins énergivores au monde, affichant la plus faible consommation en kWh par tonne produite. Toutes les données énergétiques sont centralisées via des plateformes analytiques comme Power BI, permettant un pilotage fin et des décisions basées sur des données en temps réel.

Avec cet investissement massif, Henkel Algérie ne se contente pas de moderniser ses installations. Le groupe pose les bases d’un modèle industriel durable, performant et local, capable de rivaliser avec les standards internationaux tout en valorisant le savoir-faire algérien. À Réghaïa, l’usine du futur n’est plus un concept. Elle tourne déjà à plein régime.

Henkel Algérie : un pilier industriel solidement implanté

Avec 505 collaborateurs, Henkel Algérie s’impose comme une référence industrielle. L’entreprise assure une couverture nationale de 97 % et distribue ses produits dans plus de 35 000 points de vente à travers le pays. Son activité génère par ailleurs 2 200 emplois indirects, renforçant son rôle de moteur économique local.

Henkel produit aujourd’hui cinq marques en Algérie : Le Chat, Gliss, ISIS, Pril ainsi que Bref, tout en assurant un taux d’approvisionnement local de 70 %. L’ensemble du packaging est également réalisé sur le territoire national, une orientation stratégique qui soutient la souveraineté industrielle et dynamise les filières locales.

À l’international, Henkel reste un acteur de premier plan. En 2024, le groupe affiche 21,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires et réunit 48 000 collaborateurs représentant 120 nationalités. Les femmes occupent 40 % des postes de management, un indicateur fort de la politique inclusive du groupe.

Leader mondial des solutions adhésives à travers son pôle Adhesive Technologies, Henkel s’impose également dans les produits de grande consommation grâce à des marques emblématiques telles que Persil, Schwarzkopf et Loctite. Cette puissance industrielle s’appuie sur une vision durable et une stratégie d’innovation continue.

Grâce à ses marques, ses innovations et ses technologies, Henkel occupe des positions de leader dans les secteurs industriels et des produits de consommation. Son pôle Adhesive Technologies domine le marché mondial des solutions adhésives, des produits d'étanchéité et des revêtements fonctionnels.

En 2021, Henkel a réalisé plus de 20 milliards d'euros de ventes et un résultat opérationnel ajusté d'environ 2,7 milliards d'euros. Cotée à l'indice DAX de la bourse allemande, l'entreprise s'appuie sur une longue tradition d'engagement pour le développement durable. Fondée en 1876, elle compte aujourd'hui plus de 50 000 employés dans le monde.