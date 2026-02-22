120 Go pour 1200 DA : nouvelle offre « Ramadan » inratable chez Algérie Télécom !

En ce mois de Ramadan, Algérie Télécom gâte ses clients en mettant en place une nouvelle offre exceptionnelle dédiée à ses abonnés du service Idoom 4G.

Pour 1200 DA, les clients bénéficient désormais de 120 Go de données valables 30 jours, soit un volume multiplié par trois par rapport à l’offre standard.

Cette promotion, exclusivement accessible via paiement électronique, vise à accompagner les foyers algériens dans leurs usages numériques accrus pendant cette période.

Algérie Télécom triple le volume Internet : une offre exceptionnelle pour les abonnés Idoom 4G

Cette initiative permet aux abonnés de profiter pleinement d’Internet pour :

Les communications familiales et les appels vidéo

Le streaming et la navigation sur les réseaux sociaux

Le télétravail et l’enseignement à distance

En multipliant le volume de données pour un prix mensuel raisonnable, Algérie Télécom propose une solution attractive pour les utilisateurs intensifs. Tout en encourageant l’adoption du paiement électronique pour les recharges.

Rappel : bonus et équipements pour améliorer l’expérience Internet durant le Ramadan

Depuis le début du Ramadhan, Algérie Télécom complète cette offre par un programme de bonus et des équipements à prix réduits :

1ère semaine : 30 jours d’Internet offerts

: 30 jours d’Internet offerts 2ème semaine : 21 jours d’Internet offerts

: 21 jours d’Internet offerts 3ème semaine : 14 jours d’Internet offerts

: 14 jours d’Internet offerts 4ème semaine : 7 jours d’Internet offerts

Les abonnés peuvent souscrire via l’application MyIdoom, les agences ACTEL, le centre d’appels 1500 ou les réseaux sociaux officiels.

En complément, les 300 premiers clients augmentant leur débit recevront un répéteur Wi-Fi gratuit. Les abonnés souhaitant passer à la fibre optique pourront acquérir le modem de dernière génération au prix exceptionnel de 2 500 DA, au lieu de 7 000 DA, pour bénéficier d’une connexion plus performante à domicile.

En somme, pendant le Ramadhan, Algérie Télécom diversifie ses offres pour les abonnés Idoom 4G, avec 120 Go pour 1200 DA, ainsi que des bonus d’Internet et des équipements à prix réduits déjà disponibles depuis le début du mois sacré.