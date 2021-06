120ᵉ vendredi du Hirak : Une foule immense défile à Tizi Ouzou

La 120 e marche dans la ville de Tizi Ouzou a démontré que le mouvement populaire du 22 Février 2019 résiste encore malgré la répression, et ce, en mobilisant quelques milliers de citoyens de tout âge, dont ceux qui continuent à venir nombreux de plusieurs localités, voire d’autres wilayas.

À Tizi Ouzou et comme chaque semaine, la foule s’est ébranlée, en petits carrés, devant le portail principal du campus universitaire de Hasnaoua.

Des banderoles ont été mises en avant par les manifestants qui réaffirment leur rejet des prochaines élections législatives.

Les gens ont commencé à affluer dès la veille, après la prière de vendredi, la foule a commencé à grossir, et pour le moment la manifestation se déroule dans de bonnes conditions et l’organisation est parfaite.

Les protestataires ont dénoncé la répression qui s’abat sur les militants engagés dans le mouvement populaire, appelant à l’arrêt immédiat de toute intimidation, poursuites ou harcèlement contre les activistes et les militants engagés dans le hirak.

«Il faut qu’on soit toujours solidaires avec les militants engagés dans le hirak et les détenus d’opinions et donner une leçon de démocratie et de patriotisme», ont tenu a précisé les manifestants.