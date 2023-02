12 universités seront le lieu d’accueil de « L’Innovative Challenge By LG ».

LG Electronics Algérie et INJAZ EL DJAZAIR annoncent, aujourd’hui à Alger, lors d’une conférence de presse l’aboutissement de la première phase du programme LEADER GENERATION BY LG organisé afin d’accompagner plus de 600 étudiants à travers 12 universités et la nomination des 12 ambassadeurs du challenge INNOVATIVE CHALLENGE by LG, qui sera lancé dès aujourd’hui.

Le programme LEADER GENERATION BY LG a d’ailleurs touché 657 étudiants à travers 3 sessions en ligne et 12 sessions en présentiel dans 12 établissements universitaires à Alger, Tipaza, Constantine et Tlemcen.

La sélection de ces 12 ambassadeurs talentueux s’est faite en fonction de leurs compétences en communication, leur vision, leurs objectifs, des missions attribuées, leur sens du leadership, leur implication dans le réseau des clubs estudiantins ainsi que leurs parcours d’activité extra-universitaire. Et ce, afin de les préparer à leur vie professionnelle et les aider à devenir des leaders sur les campus universitaires.

Ces ambassadeurs bénéficieront d’un accompagnement qui se déroulera sur deux jours d’atelier le 7 et le 8 février 2023. Le premier jour sera consacré à l’initiation au management de projets et à ses bases, tandis que le deuxième jour comprendra une matinée de workshop d’application et un après-midi pour présenter leurs travaux.

Cet accompagnement leur permettra d’être les portes étendards de la seconde étape, celle-ci aura pour but de mettre en place l’INNOVATIVE CHALLENGE by LG. Pour ce faire, les ambassadeurs organiseront des ateliers de travail et un concours pour partager les connaissances acquises durant la formation à leur camarade sur l’importance de l’entrepreneuriat au sein de leur université, pour accéder à ce concours. Celui-ci permettra de couronner le premier prix national d’innovation par LG, ainsi que l’ambassadeur accompagnateur et porteur du challenge.

LG Electronics Algérie est fier de son engagement envers les jeunes étudiants et le développement de l’innovation en Algérie. Le programme « LEADER GENERATION by LG » est un témoignage de cet engagement, offrant aux étudiants la formation et les compétences nécessaires pour explorer leur potentiel entrepreneurial, suite au lancement de ce programme Leader génération by LG le 25 mai 2022 dernier.