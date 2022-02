12 individus arrêtés à Boumerdes : une saisie de plus de 400 milliards

Une importante opération a été réalisée par la police de la wilaya de Boumerdes. Une bande de trafiquant a été mise hors d’état de nuire et une quantité colossale de marchandise, mais aussi d’argent, a été récupérée. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la spéculation.

12 individus ont été arrêtés dans la wilaya de Boumerdes. L’opération a été également soldée par la saisie de plus de 400 milliards de centimes en forme de marchandises, mais aussi de billets d’argents en monnaie nationale. Il s’agit d’une bande de trafiquants de tabac, selon un communiqué de la DGSN.

Une somme colossale

C’est La brigade économique et financière de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Boumerdes qui a pu mettre un terme aux activités de tout un réseau criminel constitué de 12 individus. Les mis en cause sont poursuivis pour « constitution d’une association de malfaiteurs », « spéculation illicite », « contrefaçon et imitation d’une marque commerciale et d’un produit destiné à la consommation humaine », « délit d’évasion fiscale », « pratiques commerciales malhonnêtes », et pour « faux et usage de faux dans des écritures commerciales ».

La police, lors de cette opération, a pu récupérer 7.608.717 boîtes de cigarettes de différentes marques, de 946.176 unités de tabac à chiquer et de 125.075 unités de charbon à narguilé. Avec la saisie de 2.438.000.000 de centimes, le total de la somme récupéré par les éléments de la police s’élève à plus de 4 milliards de centimes.

Suite à leur arrestation, les mis en cause ont été présentés devant le procureur général prés le tribunal de Boumerdes qui a ordonné de les mettre en détention provisoire.