119ᵉ vendredi : Le Hirak résiste à Béjaïa

En ce 119ᵉ vendredi depuis le début du Hirak, les manifestants ont une nouvelle fois battu le pavé dans la wilaya de Bejaia.

En ce 119ᵉ vendredi depuis le début du Hirak, les manifestants de la wilaya de Béjaia ont une nouvelle fois tenu à revendiquer le changement du système, l’instauration d’un état de droit et de démocratie, le droit de manifester et la libération des détenus d’opinions.

La 119e marche dans la ville de Béjaïa a démontré que le mouvement populaire du 22 Février 2019 résiste encore malgré la répression, et ce, en mobilisant quelques milliers de citoyens de tout âge, dont ceux qui continuent à venir nombreux de plusieurs localités, voire d’autres wilayas.

Dans un climat et une ambiance plutôt calme, les gens ont commencé à affluer dès la veille, après la prière de vendredi, la foule a commencé à grossir, et pour le moment la manifestation se déroule dans de bonnes conditions et l’organisation est parfaite.