118e vendredi du Hirak : forte présence citoyenne à Tizi Ouzou

Le mouvement populaire Hirakiste dans la ville de Tizou Ouzou a démontré pour la 118ᵉ fois ce vendredi 21 mai 2021, qu’il est loin de faiblir. En effet, les habitants se sont rassemblé pour cette énième manifestation contre le pouvoir.

Depuis quelques semaines, le nombre de marcheurs connait une forte hausse dans la wilaya de Tizi Ouzou afin de former le mouvement d’opposition et de clamer haut et fort leur désaccord à l’encontre d’un État algérien qu’ils estiment corrompu.

Les forces de l’ordre, qui ont été largement critiqué par la scène internationale pour usage abusif de la force à l’encontre des militants ainsi que des vagues d’arrestations orchestrées, étaient également présent en nombre conséquent lors de la marche pacifiques et ont tenté, comme à leur habitude d’empêcher l’avancée de la marche.

Rappelons que dernièrement le du ministère de l’Intérieur a voulu réglementer le Hirak en lui imposant des règles strictes allant de la déclaration au préalable des slogans qui seront scandés à la mise en place d’une liste des organisations participantes n’ont aucunement entaché la volonté des marcheurs. en effet, ces restrictions n’ont eu pour résultat que d’accroitre la ferveur et la motivation militante du peuple algérien face à cette nouvelle tentative de délégitimer et de brider le mouvement.

La foule croissante a marché pour la 118ᵉ fois en direction de l’esplanade du stade du 1er novembre lors de la protestation et s’est ensuite dirigée vers le boulevard Abane-Ramdane en brandissant des photographies des détenus d’opinions dont ils exigent la libération.

À quelques semaines des législatives, les revendications du Hirak restent inchangées, le peuple exige le changement d’un système politique corrompu, la libération des détenus d’opinions, ainsi que l’instauration d’un État de droit.