118e vendredi du Hirak : Plusieurs manifestants placés en détention

Arrêtés lors de la manifestation du 118e vendredi du Hirak, plusieurs manifestants ont été condamnés, ce dimanche, à de la prison ferme.

Selon le Comité national pour la libération des détenus (CNLD), trois manifestants ont été placés en détention aujourd’hui après leur condamnation à un an de prison par le tribunal de Bab El Oued (Bainem) à Alger. Il s’agit d’Ali Hadj Bachir, Samir Kahlal et Maamar Bouziani.

Le même tribunal a condamné, selon la même source, trois autres hirakistes, Ait Belkacem Sekoura, Djellout Mohamed et Kahina Beddad, à six mois de prison sans mandat de dépôt.

D’autres manifestants écroués à Bordj Bou Arreridj et à Skikda

À Bordj Bou Arreridj, deux manifestants ont été condamnés à de la prison ferme. En effet, Abdelkader Missaoui et Nacer Chekkal ont écopé une peine d’un an de prison avec mandat de dépôt. Les deux hirakistes sont poursuivis pour « rébellion » et « incitation à attroupement non armé ».

D’autres manifestants ont été condamnés à des peines de prison ferme à l’Est du pays. Arrêtés et placés en garde à vue vendredi dernier, neuf hirakistes ont été incarcérés à Skikda. Ils ont écopé une peine d’un an de prison pour « attroupement non armé ».