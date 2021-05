117e vendredi du Hirak: près de 50 manifestants placés en garde à vue

C’est près de 50 manifestants qui ont été placés en garde à vue après avoir été hier, vendredi 14 mai, dans plusieurs wilayas. Une information confirmée par Zaki Hannache l’activiste qui est en contact avec les proches des détenus mais aussi de leurs avocats respectifs.

Un bon nombre de personnes arrêtés étaient des journalistes, la plupart ont été relâchés, bien que ce ne fut pas le cas de la journaliste qui a été arrêtée hier sur Alger. La journaliste Kenza Khatto qui assurait la couverture du 117e vendredi du Hirak avait été arrêtée hier avec force avant d’être placée au commissariat central. Elle doit être présentée demain, le 16 mai devant le procureur de la République au tribunal de Sidi M’hamed.

L’étudiante Imili Abdelli a aussi été arrêtée hier et devra être présentée en Justice au cours de cette semaine. Comme elle, de nombreuses personnes sont maintenus en garde à vue, en attendant d’être entendus par la Justice ou d’être relâchés.

Des manifestations rythmées par les arrestations

Nous rappelons que hier, lors du 117e vendredi du Hirak, le lendemain de Aid-el-Fitr la police a fortement réprimée dans toutes les wilayas d’Algérie. De nombreuses arrestations pour la plupart violentes ont eu lieu dans la wilaya de Tizi Ouzou mais aussi Bejaia et surtout Alger ou plusieurs personnes avaient été interpellés parmi eux beaucoup de journalistes venus couvrir le 117e vendredi de la révolution politique.

C’est plus de 1000 arrestations survenus dans les villes de Sétif, Annaba, Biskra, Chlef, Bordj Bou Arrirdj, Tizi Ouzou, Mila et Tiaret . Alger se démarque en ayant plus de 500 interpellations à elle seule. Selon certaines sources les arrestations pourraient très bien dépasser le nombre recenser étant donné que sur les nombreuses villes concernés, certains cas n’ont pas été remarqués.

Cette nouvelle politique de répression et d’arrestations est une première depuis le début du Hirak populaire pacifique en Algérie.