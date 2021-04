115ᵉ vendredi du Hirak : encore une foule nombreuse à Tizi Ouzou

Ce vendredi 30 avril, des centaines de manifestants sont sortis à nouveau dans les rues de la wilaya de Tizi Ouzou, dans le cadre du 115ᵉ vendredi du Hirak pour affirmer haut et fort qu’ils poursuivent le Hirak et la protestation pacifique en faveur du changement démocratique et le départ du système actuel.

En effet, la wilaya de Tizi Ouzou a été le témoin d’une mobilisation populaire massive, ce vendredi 30 avril 2021, dans laquelle les manifestants expriment leur mécontentement vis-à-vis de la situation actuelle que traverse l’Algérie, et ce, toujours dans une approche pacifique.

Les manifestants qui ont défilé au niveau des plus importantes artères de la wilaya de Tizi Ouzou en brandissant plusieurs drapeaux berbères et algériens, ont fait par ailleurs, part de leur refus catégorique des proches élections législatives prévues le 12 juin 2021, «Ulac lvot ulac !» (Pas de vote) est l’un des slogans les plus répandus durant toute la manifestation du hirak.

Comme à chaque marche du Hirak à Tizi Ouzou, les manifestants ont accablé fortement les diverses institutions sécuritaires et militaires du pays.

La marche aujourd’hui a vu également la participation des personnes de différentes corporations professionnelles, avec une forte présence des familles et des femmes, elle a été également marquée par la présence des parents de l’Homme politique Karim Tabbou, récemment placé à nouveau sous contrôle judiciaire.

Les protestataires ont réitéré l’exigence de la libération des détenus du hirak qui croupissent toujours dans les prisons, dénonçant toutefois la répression contre les militants et qui ne cesse de s’accroître ces derniers jours.