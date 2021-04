115ᵉ vendredi du Hirak : des marches dans les quatre coins d’Algérie

De nouvelles marches hebdomadaires populaires pacifiques ont été organisées pour le 115ᵉ vendredi dans plusieurs régions du pays avec les mêmes principales revendications appelant notamment au « changement du système » et au « respect de la volonté du peuple ».

À Constantine, les manifestants, moins plus nombreux que les derniers vendredis, ont défilé en petits groupes aux boulevards du centre-ville, entre Mohamed Belouizdad, Abane Ramdane et la place des martyrs, appelant au respect de la volonté du peuple.

D’autres groupes, brandissant plusieurs pancartes, ont scandé « Maranach habssine », (On ne va pas s’arrêter) quand d’autres, brandissant des portraits du journaliste Rabah Karéche, ont exprimé leur soutien aux détenus d’opinions et leur refus des élections législatives du 12 juin.

La même détermination et les mêmes slogans ont été relevés dans les marches à Jijel, Tebessa et Guelma, où les manifestants ont parcouru les principales artères, pour réitérer leur détermination à poursuivre « le hirak ».

Des manifestations dans les quatre coins d’Algérie

À Tizi-Ouzou, Béjaia, Bouira et Boumerdes, les manifestants ont affiché leur rejet des élections du 12 juin et exigé la libération immédiate et sans conditions des manifestants et détenus d’opinions.

Dans la wilaya d’Annaba, des « hirakistes » avaient convergé de plusieurs coins de la ville, pour prendre part à ce rassemblement, réaffirmer leur attachement au mouvement populaire Hirak.

D’après les vidéos, et les banderoles affichées dans la ville, ils réclament « un État civil et pas militaire », « la liberté de la justice », « la liberté d’expression et de presse » et la libération des détenus d’opinion.

A Sétif les marcheurs ont parcouru des boulevards et routes principales et se sont rassemblés, pour affirmer leur détermination à ne plus se taire jusqu’à la satisfaction de l’ensemble de leurs revendications.

Des revendications similaires ont été relevées à Ain El Beidha, à Tlemcen et à Mascara, où des dizaines de citoyens ont marché ou se sont rassemblés pour réitérer leur soutien infatigable au Hirak.