114ᵉ vendredi à Alger : le Hirak ne faiblit pas

Le Hirak, la contestation populaire en Algérie ne s’émousse pas, des centaines de citoyens ont battu le pavé aujourd’hui le 23 avril à Alger pour marquer leur rendez-vous habituel dans le cadre 114ᵉ vendredi du mouvement populaire.

Ce vendredi le mouvement populaire est au rendez-vous pour la 114e semaine d’affilée afin de poursuivre ses revendications pour le changement et pour une Algérie nouvelle.

En effet, l’action de contestation continue malgré les conditions météorologiques, le jeune, et surtout en dépit d’actions contraignantes visant les contestataires et leurs moyens d’expression.

Cette 114e marche a débuté, vers 13H, où des centaines de manifestants ont scandé les slogans entonnés chaque vendredi du Hirak, appelant à un changement du système politique et plaidant pour une «dawla madania, machi askaria» (une république civile et non militaire) et « Silmiya Silmiya, hata ndjibiu lhouria ». (pacifique, pacifique jusqu’à obtenir la liberté).

Liberté de la presse et de la justice

Comme à chaque marche, réclament également, «la liberté de la justice», «la liberté d’expression et de presse » et la libération des détenus d’opinion, d’après les banderoles affichées.

Parmi les slogans entonnés par les manifestants, il y avait aussi ceux dédiés à la liberté de la presse et à l’indépendance de la justice, clamant haut et fort « Sahafa Horra, Adala moustakila» (une presse libre et une justice indépendante).

Tout au long de l’avancée de la marche, des centaines de citoyens ont rejoint les autres manifestants pour les soutenir et battre côte à côte le pavé à travers les artères du cœur d’Alger. En scandant «Ya Ali maranach habssine» (Ali, nous ne nous arrêterons pas).