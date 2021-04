112ème vendredi : Les manifestations du Hirak se poursuivent à Alger

Les habitants de la ville d’Alger sont, sans surprise, sortis dans le but de protester au sein des rues de la capitale, dans le cadre du mouvement populaire du Hirak, qui en est à sa 112ème semaine.

En effet, les citoyens algérois ont entamé la marche lors de ce 112ème vendredi du Hirak, soit le 09 avril 2021, une fois la prière du vendredi achevée. Faisant part de leur ras-le-bol et de leur mécontentement vis-à-vis de la situation délicate que traverse l’Algérie depuis plusieurs années, les hirakistes sont sortis afin de faire valoir leurs revendications, qui sont restées les mêmes depuis la naissance du mouvement populaire, soit le 22 février 2019.

Une détermination qui est, encore une fois, affichée et démontrée par les manifestants durant ce vendredi, qui appellent au départ du système politique actuel, et à l’instauration d’une Algérie nouvelle, régie par un Etat de droit et de démocratie, et une justice indépendante.

De ce fait, les manifestants, présents en grand nombre, brandissent haut et fort leurs drapeaux, ainsi qu’une multitude de banderoles et de pancartes portant plusieurs messages tels que « Non à la torture », « Une souveraineté populaire, une justice indépendante, une presse libre » ou encore une large banderole où il y est écrit « Algérie libre et démocratique ».