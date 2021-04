112ème vendredi du Hirak : Manifestations dans plusieurs wilayas

Les manifestations populaires du Hirak ont été effectuées sur plusieurs wilayas à travers le territoire national, à l’occasion de sa 112ème semaine.

En effet, les habitants de la ville d’Alger sont, sans surprise, sortis dans le but de protester dans les rues de la capitale, dans le cadre du mouvement populaire du Hirak.

En effet, les algérois ont entamé la marche lors de ce 112ème vendredi du Hirak, soit le 09 avril 2021, une fois la prière du vendredi achevée. Faisant part de leur ras-le-bol et de leur mécontemement vis-à-vis de la situation délicate que traverse l’Algérie, les hirakistes sont sortis afin de faire valoir leurs revendications, qui sont restées les mêmes depuis la naissance du mouvement populaire, soit le 22 février 2019.

Une détermination qui est, encore une fois, affichée par les manifestants durant ce vendredi, qui appellent au départ du système politique actuel, et à l’instauration d’une Algérie nouvelle, régie par un Etat de droit et de démocratie, et une justice indépendante.

De ce fait, les manifestants, présents en grand nombre, brandissent haut et fort leurs drapeaux, ainsi qu’une multitude de banderoles et de pancartes portant plusieurs messages tels que « Non à la torture », « Une souveraineté populaire, une justice indépendante, une presse libre » ou encore une large banderole où il y est écrit « Algérie libre et démocratique ».

Le Hirak au rendez-vous à Bejaia

A l’instar d’Alger, la wilaya de Bejaia a été le témoin d’une déferlante humaine durant ce vendredi. En effet, les citoyens béjaouis ont organisé une énième marche pacifique, dans le but de faire part, une nouvelle fois, des revendications du Hirak.

De ce fait, des milliers de personnes sont sortis dans les rues de la ville dans le but de réclamer un changement radical au sein du pays, notamment « un changement du régime ». Les slogans phares du hirak se sont également fait entendre durant cette mobilisation populaire pacifique, des slogans tels que « Etat civil non militaire » ou « Les généraux à la poubelle ».

Outre cela, les manifestants locaux ont appelé à « la libération des personnes arrêtées lors du Hirak », avant de réagir sur le sujet des élections législatives, qui a été accueilli par un refus catégorique de la population. Le slogan « Ulac lvot Ulac » figure parmi les plus répandus durant la marche.

Une énième marche populaire à Tizi Ouzou

La population de Tizi Ouzou a fait acte de présence lors de ce 112ème vendredi du Hirak. En effet, des citoyens de toutes tranches d’âge et de toutes les couches de la société ont battu le pavé ce 09 avril, dans le seul et unique but d’exprimer leur soutien au mouvement populaire du Hirak, et de faire valoir leurs revendications.

A travers les rues de la wilaya de Tizi Ouzou, les citoyens ont scandé de vive voix les principaux slogans du mouvement, dont le fameux « Douwla madania machi askaria », qui signifie Etat civil non militaire.

Une banderole où il y a marqué « Ni islamique, ni laïque, il y a un peuple opprimé par la mafia » a été à nouveau brandie. Les hirakistes locaux en ont également profité pour exprimer leur solidarité avec les manifestants arrêtés, tout en demandant la libération de ces derniers.

En ce qui concerne les élections législatives anticipées prévues pour le 12 juin prochain, les citoyens de Tizi Ouzou ont également exprimé leur rejet à ces dernières durant la marche. Une pancarte brandie par un protestataire indiquant que « Le changement ne viendra pas des urnes ».

Le Hirak présent en force à Oran

A l’instar de plusieurs wilayas, la ville d’Oran a également participé à la marche populaire du hirak, dans le cadre du 112ème vendredi. En effet, un grand nombre de manifestants est sorti manifester dans les rues de la ville, apportant un soutien de plus au mouvement du Hirak.

Comme à leur habitude, les manifestants ont scandé de vive voix une multitude de chants populaires, tels que « Vive l’Algérie » ou encore « Etat civil non militaire ». Accompagnés de leurs drapeaux, les hirakistes montrent une fois de plus leur attachement à leurs pays, et la détermination de ces derniers dans le but de le changer.

Parmi les pancartes présentes ce vendredi, on retrouve plusieurs messages comme « Non aux arrestations abusives », « Non à la torture » ou encore « Non à la continuation du régime »